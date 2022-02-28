Giden gitti gül, gül ki bitsin dert Yeniden aşık olsam kaç yazar Dikenli tellerin arkasından bak Güzel olman gerekmez bana *** Benimle oynama Heyecanlıyım, çok çılgınım bebeğim Gün batımında bırakıp gitme Gel bana, benimle olmak tek çare *** Kanasın dünyam, yansın oldu olacak Günahlar kavrulsun, aleviyle *** Yaşandı bitti saygısızca Aldatmanın tadına varınca Doğru söylesen kimin umurunda Gözüme inanırım, haydi zıpla *** Yaşandı bitti saygısızca Aldatmanın tadına varınca Doğru söylesen kimin umurunda Gözüme inanırım, haydi zıpla *** Utan ki çıksın o masumiyetin Gülü daldan koparmam inan Kaçırdık gelen o pembe günleri Çocuk olmak cesaret bana *** Kendini sıkma Zorlamakla akmaz sahte gözyaşı Fazla uzatma Ben delikanlıyım, gözüm görmez hiçbir şeyi *** Kanasın dünyam, yansın oldu olacak Günahlar kavrulsun, aleviyle *** Yaşandı bitti saygısızca Aldatmanın tadına varınca Doğru söylesen kimin umurunda Gözüme inanırım, haydi zıpla *** Yaşandı bitti saygısızca Aldatmanın tadına varınca Doğru söylesen kimin umurunda Gözüme inanırım, haydi zıpla *** Kanasın dünyam, yansın oldu olacak Günahlar kavrulsun, aleviyle *** Yaşandı bitti saygısızca Aldatmanın tadına varınca Doğru söylesen kimin umurunda Gözüme inanırım, haydi zıpla *** Yaşandı bitti saygısızca Aldatmanın tadına varınca Doğru söylesen kimin umurunda Gözüme inanırım, haydi zıpla *** Yaşandı bitti saygısızca Aldatmanın tadına varınca Doğru söylesen kimin umurunda Gözüme inanırım, haydi zıpla *** Yaşandı bitti saygısızca

Aşkı aradım çok diyarlar gezdim Yol bulamadım ne güzeller gördüm Ah bir çarem seni nerede unuttum Dalmışım ben Tanrı aşkına dön gel *** Soldum güllerle, yandım çöllerde Ben bundan böyle dayanamam Soldum güllerle, yandım çöllerde Ben bundan böyle harcanamam *** Nereden geldim nerelere gideceğim? Aşkı görsem kendime geleceğim Nereden geldim nerelere gideceğim? Aşkı görsem kendime geleceğim ** Nereden geldim nerelere gideceğim? Aşkı görsem kendime geleceğim Nereden geldim nerelere gideceğim? Ömrümü alsa yârimi bulacağım ben *** Aşkı aradım çok diyarlar gezdim Yol bulamadım ne güzeller gördüm Ah bir çarem seni nerede unuttum Dalmışım ben tanrı aşkına dön gel *** Soldum güllerle yandım çöllerde Ben bundan böyle dayanamam Soldum güllerle yandım çöllerde Ben bundan böyle harcanamam *** Nereden geldim nerelere gideceğim? Aşkı görsem kendime geleceğim Nereden geldim nerelere gideceğim? Ömrümü alsa yârimi bulacağım ben *** Nereden geldim nerelere gideceğim? Aşkı görsem kendime geleceğim Nereden geldim nerelere gideceğim? Ömrümü alsa yârimi bulacağım ben