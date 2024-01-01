Zaman Şarkı Sözleri
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Alo
Alo (efendim?)
Alo (Sema?)
Efendim?
Güzelim, yarım saat sonra arayabilir misin?
Ben arı'yım mı seni yarım saat sonra?
Sen, sen, sen arar mısın beni?
Ararım, ararım (canım, öpüyorum, bay bay)
Geçen zaman, geçer çabuk zaman
Geçsin diye bekledim uzun zaman
Geçmiş zaman, döndüm, her şeyim tamam
"Nasıl geçti?" diye sormasınlar, anlamam
Geçen zaman, geçmiş zaman
Ömrümden geçen zaman, gelecek zaman
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh, ben hiç anlamam
Ben bilirim, geçer zaman
Ben yaşadım geçmiş zaman, oh
(Saat, saat kaç, kaç, kaç, kaç?)
Niye diye, diye sorma
(Dostlar) Seni anlamam
Ben hiç anlamam
"Nasıl geçti?" diye, diye, diye, diye sorma (diye sorma)
Ben hiç anlamam (seni anlamam)
Seni anlamam (ben hiç anlamam)
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh, ben hiç anlamam
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh, seni anlamam
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh, ben hiç anlamam
Geçen zaman, geçmiş zaman
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh