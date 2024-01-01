Alo Alo (efendim?) Alo (Sema?) Efendim? Güzelim, yarım saat sonra arayabilir misin? Ben arı'yım mı seni yarım saat sonra? Sen, sen, sen arar mısın beni? Ararım, ararım (canım, öpüyorum, bay bay) Geçen zaman, geçer çabuk zaman Geçsin diye bekledim uzun zaman Geçmiş zaman, döndüm, her şeyim tamam "Nasıl geçti?" diye sormasınlar, anlamam Geçen zaman, geçmiş zaman Ömrümden geçen zaman, gelecek zaman Whoa-oh-oh-oh-oh-oh, ben hiç anlamam Ben bilirim, geçer zaman Ben yaşadım geçmiş zaman, oh (Saat, saat kaç, kaç, kaç, kaç?) Niye diye, diye sorma (Dostlar) Seni anlamam Ben hiç anlamam "Nasıl geçti?" diye, diye, diye, diye sorma (diye sorma) Ben hiç anlamam (seni anlamam) Seni anlamam (ben hiç anlamam) Whoa-oh-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh-oh-oh, ben hiç anlamam Whoa-oh-oh-oh-oh-oh, seni anlamam Whoa-oh-oh-oh-oh-oh, ben hiç anlamam Geçen zaman, geçmiş zaman Whoa-oh-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh-oh-oh