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7/24 Dinle Buray Aşk Layık Olanda Kalmalı
Aşk Layık Olanda Kalmalı

Aşk Layık Olanda Kalmalı

66 Parça | 04:00:37

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01

Aşk Layık Olanda Kalmalı

Buray 03:05
02

Deli Kız

Buray 03:15
03

İstersen

Buray 03:44
04

Tac Mahal / Erhan Boraer & Mert Kurt Remix

Buray 04:41
05

Senin Yüzünden

Buray 02:53
06

Mecnun / Mahmut Orhan Remix

Buray 03:39
07

Kabahat Sende

Buray 03:26
08

Mecnun

Buray 03:20
09

Kış Bahçeleri / Berat Demir Remix

Buray 04:19

...

KAPAT
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