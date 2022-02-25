Sahiden Şarkı Sözleri
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Yandım bi yare bulsak bi çare
Ah onu istiyor gönül deli divane
***
Faydasız nasihatler
Ne söylesem boşuna
Şu divane gönlüm rüyada
Sanki başka dünyadan
Işınlandı dünyama
O uzaydan ben alaturka
***
Yüreğime sorsalar, hapis kalmış burada
Kaçacak ilk çıkan fırsatta
Beni kurtar Allah'ım daha çok tutulmadan
Gözlerim ışıklarında
***
Yandım bi yare bulsak bi çare
Ah onu istiyor gönül deli divane
-
bir gelsen diyorum
beni çıkıp alsan çıkmazlardan
hiç bir şartım yok
sadece tutsan kollarımdan
***
yar, yine çık yoluma
aldın aklınla
dile benden sen ne istersen
bir ömür varım ben
***
yaşıyorum sensizliğin zorluğunu
bir şey duydun mu
fark ettin mi yokluğumu yar
***
yar, yine çık yoluma
aldın aklınla
dile benden sen ne istersen
bir ömür hazırım
***
aşk mı lazım
dert mi lazım
söyle sevdiğim bize ne lazım
ayran içtik, ayrı düştük
gülmek istedi,
şu kara bahtım
***
yar, beni özletme
hadi artık aşk yolun küçücük
sevda meleğim
-
Bir gülüşünle başladı
Yüreğimde fırtına
Bana hiç danışmadan
Aşk kapımda
Sen bahara ahenk veren
Sarmaşık yediveren
Güneşimle can bulup sarılsan
***
Yar ne olur dokun bir kere
Yüreğim yaprak döküyor
Beni görsen sensiz
Halim sonbahar
***
Tenin sokulur yakınlarıma
Dokunur dudaklarıma
Hayalin yetmiyor
Gel ol yanımda
***
Sevdalar sevdalar
Bir güler bir ağlar
Nasıl güzellik Allah'ım
Kalbe zarar
***
Gitsem mi kalsam mı
Mecnun'a sorsam mı
Kül olur ateşe dayanmaz
Bu şehir yanar
-
Umutlar bittiğinde
Birden anladım
Tozla duman olmuş hayaller
Hayatımdan eksilmeden bi daha düşün
Son sahne olmadan inmez perdeler
***
Köşedeki kahvede bekliycem seni
Birer çay içsek rahatlarız
Eller dokunmasın da gözler konuşsun
Aşk varsa bakışlardan anlarız
***
Kaç sefer oldu hala deniyoruz
Kaç sene böyle gider gider
Her başladığında acı çekiyoruz
Her başladığında yeter artık biter
***
Olmadı yine denedik olmadı
Boşa koyduk dolmadı
Bu aşk bize uymadı gitti
Olmadı yine yerin dolmadı
Beni nasıl zorladı
Bu aşk fena salladı bitti
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Sahiden doğruymuş söylenenler de
Bir defa çıkmamış adım ağzından
Sahiden bi' hiçmişim nazarında
Öylesine geçmiş zaman
***
Bu gece tutmayın ateşi
Yanacak biraz daha
Biraz daha cehennem olsun hayat
Kurtulurum sabaha
***
Bu gece tutmayın beni
Denizlere akarım belki
Ağlarım haykıra haykıra
Gönderirim sulara
***
Bu gece tutmayın beni
Gözlerimde kanlar olsun
Hiç kimse silmesin gözyaşımı
Bana ders olsun
***
Bu gece acısın canım
Bi' daha acımasın
Bunu bana yaşatan her gece
Böyle kahrolsun, of
***
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-of
Bi' daha mümkün değil sevdan
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-of
Gölgesi geçmesin yanımdan
***
Sahiden doğruymuş söylenenler de
Bir defa çıkmamış adım ağzından
Sahiden bi' hiçmişim nazarında
Öylesine geçmiş zaman
***
Bu gece tutmayın ateşi
Yanacak biraz daha
Biraz daha cehennem olsun hayat
Kurtulurum sabaha
***
Bu gece tutmayın beni
Denizlere akarım belki
Ağlarım haykıra haykıra
Gönderirim sulara
***
Bu gece tutmayın beni
Gözlerimde kanlar olsun
Hiç kimse silmesin gözyaşımı
Bana ders olsun
***
Bu gece acısın canım
Bi' daha acımasın
Bunu bana yaşatan her gece
Böyle kahrolsun