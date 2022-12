Bu nasıl bir naz? Vurdumduymaz Ben ardında yaşlı keman Sen deli saz *** Hangi telden bu? Ne hicaz ne de caz Sen çaldıkça ruhumda Başlar bir ayaz *** Kuytu bahçemde baharsın (Of!) Sen gül de güller utansın (Of!) Nasıl da toprak kokarsın, of İçim yanar olmaz olmaz, ah *** Ah, sen deli kız, ne güzel bakıyorsun Kaç gel deli kız, kimleri yakıyorsun? Takmış koluna sevdiğini, acıyor kalbim Olmaz, olmaz *** Ah, sen deli kız, ne güzel bakıyorsun Kaç gel deli kız, kimleri yakıyorsun? Güm güm kalbim, çıkacak yerinden, eyvah Olmaz, olmaz *** Kuytu bahçemde baharsın, of (Of!) Sen gül de güller utansın, of (Of!) Nasıl da toprak kokarsın, of İçim yanar olmaz olmaz *** Ah, sen deli kız, ne güzel bakıyorsun Kaç gel deli kız, kimleri yakıyorsun? Takmış koluna sevdiğini, acıyor kalbim Olmaz, olmaz *** Ah, sen deli kız, ne güzel bakıyorsun Kaç gel deli kız, kimleri yakıyorsun? Güm güm kalbim, çıkacak yerinden, eyvah Olmaz, olmaz *** Ah, sen deli kız, ne güzel bakıyorsun Kaç gel deli kız, kimleri yakıyorsun? Güm güm kalbim, çıkacak yerinden, eyvah Olmaz, olmaz