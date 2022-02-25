Bu nasıl bir naz?
Vurdumduymaz
Ben ardında yaşlı keman
Sen deli saz
***
Hangi telden bu?
Ne hicaz ne de caz
Sen çaldıkça ruhumda
Başlar bir ayaz
***
Kuytu bahçemde baharsın (Of!)
Sen gül de güller utansın (Of!)
Nasıl da toprak kokarsın, of
İçim yanar olmaz olmaz, ah
***
Ah, sen deli kız, ne güzel bakıyorsun
Kaç gel deli kız, kimleri yakıyorsun?
Takmış koluna sevdiğini, acıyor kalbim
Olmaz, olmaz
***
Ah, sen deli kız, ne güzel bakıyorsun
Kaç gel deli kız, kimleri yakıyorsun?
Güm güm kalbim, çıkacak yerinden, eyvah
Olmaz, olmaz
***
Kuytu bahçemde baharsın, of (Of!)
Sen gül de güller utansın, of (Of!)
Nasıl da toprak kokarsın, of
İçim yanar olmaz olmaz
***
Ah, sen deli kız, ne güzel bakıyorsun
Kaç gel deli kız, kimleri yakıyorsun?
Takmış koluna sevdiğini, acıyor kalbim
Olmaz, olmaz
***
Ah, sen deli kız, ne güzel bakıyorsun
Kaç gel deli kız, kimleri yakıyorsun?
Güm güm kalbim, çıkacak yerinden, eyvah
Olmaz, olmaz
***
Ah, sen deli kız, ne güzel bakıyorsun
Kaç gel deli kız, kimleri yakıyorsun?
Güm güm kalbim, çıkacak yerinden, eyvah
Olmaz, olmaz