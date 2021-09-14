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14 Parça | 50:51
Buray'ın en popüler hareketli ve slow şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin... İşte Mecnun, Sen Sevda mısın şarkıları ile müzik listelerinde ilk sıralarda yer almayı başaran Buray'ın en hit şarkıları...
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01
Olmadı
Buray
03:20
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02
Deli Divane
Buray
03:55
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03
Tac Mahal
Buray
03:59
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04
Tac Mahal / Erhan Boraer & Mert Kurt Remix
Buray
04:41
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05
Senin Yüzünden
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02:53
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06
Mecnun
Buray
03:20
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07
Mecnun / Mahmut Orhan Remix
Buray
03:39
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08
Mecnun (kougan Ray Remix)
Buray
03:45
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09
Kış Bahçeleri / Berat Demir Remix
Buray
04:19
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10
Kabahat Sende
Buray
03:26
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11
İstersen
Buray
03:44
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12
Deli Kız
Buray
03:15
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13
Aşk Mı Lazım
Buray
03:30
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14
Aşk Layık Olanda Kalmalı
Buray
03:05
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