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7/24 Dinle Buray
Buray

Buray

14 Parça | 50:51

Buray'ın en popüler hareketli ve slow şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin... İşte Mecnun, Sen Sevda mısın şarkıları ile müzik listelerinde ilk sıralarda yer almayı başaran Buray'ın en hit şarkıları...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Olmadı

Buray 03:20
02

Deli Divane

Buray 03:55
03

Tac Mahal

Buray 03:59
04

Tac Mahal / Erhan Boraer & Mert Kurt Remix

Buray 04:41
05

Senin Yüzünden

Buray 02:53
06

Mecnun

Buray 03:20
07

Mecnun / Mahmut Orhan Remix

Buray 03:39
08

Mecnun (kougan Ray Remix)

Buray 03:45
09

Kış Bahçeleri / Berat Demir Remix

Buray 04:19
10

Kabahat Sende

Buray 03:26
11

İstersen

Buray 03:44
12

Deli Kız

Buray 03:15
13

Aşk Mı Lazım

Buray 03:30
14

Aşk Layık Olanda Kalmalı

Buray 03:05

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KAPAT
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