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7/24 Dinle 1 Şişe Aşk

1 Şişe Aşk Şarkı Sözleri

Buray 1 Şişe Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Buray 1 Şişe Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 1 Şişe Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Buray

Buray

1 Şişe Aşk

  • İstersen

  • Alacalı

  • Ara Sıra Ara

  • Ben Akıllanmam

  • Gitmem Gerek

  • Kimsenin Suçu Yok

  • Sen Sevda Mısın?

  • Sonsuz Kılalım

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