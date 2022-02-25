1 Şişe Aşk Şarkı Sözleri
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İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış, aşk
Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış, aşk
Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan, anlıyorsun bak
Sonbaharda yapraklar sararırken sende yeşile bürünür, aşk
***
İstersen yak, savur, dağıt, beni yarala
Al bütün varım yoğum senindir
Ben yazdım seni diğer yarıma
İstersen yık, acıt, kanat, beni parçala
Ölsem de kıyan senin elindir
Sen dokun, ziyan olmaz bana
***
İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış, aşk
Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış, aşk
Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan, anlıyorsun bak
Sonbaharda yapraklar sararırken sende yeşile bürünür, aşk
***
Dalgalanır durulur sular gibi
Hasretin çarpar yüreğime
Saçlarını savurur rüzgar gibi
Ay gibi parlar geceme
***
İstersen yak, savur, dağıt, beni yarala
Al bütün varım yoğum senindir
Ben yazdım seni diğer yarıma
İstersen yık, acıt, kanat, beni parçala
Ölsem de kıyan senin elindir
Sen dokun, ziyan olmaz bana
***
Sen iste dağları
Sen iste yolları aşayım
Geç kalma, yaz beni diğer yarına
***
Sen iste dağları
Sen iste yolları aşayım
Sen dokun, ziyan olmaz bana
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