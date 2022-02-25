İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış, aşk Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış, aşk Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan, anlıyorsun bak Sonbaharda yapraklar sararırken sende yeşile bürünür, aşk *** İstersen yak, savur, dağıt, beni yarala Al bütün varım yoğum senindir Ben yazdım seni diğer yarıma İstersen yık, acıt, kanat, beni parçala Ölsem de kıyan senin elindir Sen dokun, ziyan olmaz bana *** İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış, aşk Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış, aşk Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan, anlıyorsun bak Sonbaharda yapraklar sararırken sende yeşile bürünür, aşk *** Dalgalanır durulur sular gibi Hasretin çarpar yüreğime Saçlarını savurur rüzgar gibi Ay gibi parlar geceme *** İstersen yak, savur, dağıt, beni yarala Al bütün varım yoğum senindir Ben yazdım seni diğer yarıma İstersen yık, acıt, kanat, beni parçala Ölsem de kıyan senin elindir Sen dokun, ziyan olmaz bana *** Sen iste dağları Sen iste yolları aşayım Geç kalma, yaz beni diğer yarına *** Sen iste dağları Sen iste yolları aşayım Sen dokun, ziyan olmaz bana