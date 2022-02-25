Dalmışım sulara, yine yüzemiyorum Beni kurtaracak, yeleğim bile yok Avare olmuşum, öyle dolanıyorum Temenni edecek, dileğim bile yok *** İstesem olmuyor, kapandı kapılar Bela bir aşktan kurtulamadım İstesem olmuyor, kapandı kapılar Nihayet buldum, sayende şansı *** Yan, yan sen de sar beni derde Düşsen de kaldıramam, kal yerlerde Ben tükendim, bak sayende Seni hala seviyorsam, kabahat bende