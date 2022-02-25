Kabahat Sende Şarkı Sözleri
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Dalmışım sulara, yine yüzemiyorum
Beni kurtaracak, yeleğim bile yok
Avare olmuşum, öyle dolanıyorum
Temenni edecek, dileğim bile yok
***
İstesem olmuyor, kapandı kapılar
Bela bir aşktan kurtulamadım
İstesem olmuyor, kapandı kapılar
Nihayet buldum, sayende şansı
***
Yan, yan sen de sar beni derde
Düşsen de kaldıramam, kal yerlerde
Ben tükendim, bak sayende
Seni hala seviyorsam, kabahat bende