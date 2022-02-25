Kış Bahçeleri / Berat Demir Remix Şarkı Sözleri
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Kış Bahçeleri / Berat Demir Remix
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Yok anlamadım, farkına varmam çok zaman aldı
Sanki musallat oldum başını belaya sardım
Git diyemedi, sevdi mi, sevmedi mi anlayamadım
Hayatının en kıyısına, en köşesine sığamadım
***
Can veremedi, kış bahçelerinde soldu aşkım
Baharlarına, yağmuruna, yazlarına varamadım
Seni seven her zaman varamam
***
Sevme beni, senin sevmelerine kalmadım
Tutma elimi, gecelerce için için ağlamadım
Bir of çektim içimden oooooooof
Aşk gitti ya aşk veda etti
***
Sevme beni! Senin sevmelerine kalmadım
Tutma elimi! Gecelerce kahredip ağlama