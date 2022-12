Yok anlamadım, farkına varmam çok zaman aldı Sanki musallat oldum başını belaya sardım Git diyemedi, sevdi mi, sevmedi mi anlayamadım Hayatının en kıyısına, en köşesine sığamadım *** Can veremedi, kış bahçelerinde soldu aşkım Baharlarına, yağmuruna, yazlarına varamadım Seni seven her zaman varamam *** Sevme beni, senin sevmelerine kalmadım Tutma elimi, gecelerce için için ağlamadım Bir of çektim içimden oooooooof Aşk gitti ya aşk veda etti *** Sevme beni! Senin sevmelerine kalmadım Tutma elimi! Gecelerce kahredip ağlama