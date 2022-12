Bir gülüşünle başladı Yüreğimde fırtına Bana hiç danışmadan Aşk kapımda Sen bahara ahenk veren Sarmaşık yediveren Güneşimle can bulup sarılsan *** Yar ne olur dokun bir kere Yüreğim yaprak döküyor Beni görsen sensiz Halim sonbahar *** Tenin sokulur yakınlarıma Dokunur dudaklarıma Hayalin yetmiyor Gel ol yanımda *** Sevdalar sevdalar Bir güler bir ağlar Nasıl güzellik Allah'ım Kalbe zarar *** Gitsem mi kalsam mı Mecnun'a sorsam mı Kül olur ateşe dayanmaz Bu şehir yanar

Umutlar bittiğinde Birden anladım Tozla duman olmuş hayaller Hayatımdan eksilmeden bi daha düşün Son sahne olmadan inmez perdeler *** Köşedeki kahvede bekliycem seni Birer çay içsek rahatlarız Eller dokunmasın da gözler konuşsun Aşk varsa bakışlardan anlarız *** Kaç sefer oldu hala deniyoruz Kaç sene böyle gider gider Her başladığında acı çekiyoruz Her başladığında yeter artık biter *** Olmadı yine denedik olmadı Boşa koyduk dolmadı Bu aşk bize uymadı gitti Olmadı yine yerin dolmadı Beni nasıl zorladı Bu aşk fena salladı bitti

Sahiden doğruymuş söylenenler de Bir defa çıkmamış adım ağzından Sahiden bi' hiçmişim nazarında Öylesine geçmiş zaman *** Bu gece tutmayın ateşi Yanacak biraz daha Biraz daha cehennem olsun hayat Kurtulurum sabaha *** Bu gece tutmayın beni Denizlere akarım belki Ağlarım haykıra haykıra Gönderirim sulara *** Bu gece tutmayın beni Gözlerimde kanlar olsun Hiç kimse silmesin gözyaşımı Bana ders olsun *** Bu gece acısın canım Bi' daha acımasın Bunu bana yaşatan her gece Böyle kahrolsun, of *** Oh-oh-oh-oh-oh-oh-of Bi' daha mümkün değil sevdan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-of Gölgesi geçmesin yanımdan *** Sahiden doğruymuş söylenenler de Bir defa çıkmamış adım ağzından Sahiden bi' hiçmişim nazarında Öylesine geçmiş zaman *** Bu gece tutmayın ateşi Yanacak biraz daha Biraz daha cehennem olsun hayat Kurtulurum sabaha *** Bu gece tutmayın beni Denizlere akarım belki Ağlarım haykıra haykıra Gönderirim sulara *** Bu gece tutmayın beni Gözlerimde kanlar olsun Hiç kimse silmesin gözyaşımı Bana ders olsun *** Bu gece acısın canım Bi' daha acımasın Bunu bana yaşatan her gece Böyle kahrolsun