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Sahiden
Sahiden
Türkçe Pop Müzik
66 Parça | 04:00:35
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01
Sahiden
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03:51
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02
Tac Mahal
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03:59
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03
Kehanet
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03:29
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04
Aşk Bitsin
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03:46
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Buray, Gözde Ançel
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05
Beni Çok Seveceksin
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02:47
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Buray, Gözde Ançel
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06
Bir Ömürlüğüm
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03:17
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Buray, Gözde Ançel
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07
Kış Bahçeleri
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03:02
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Besteci:
Buray, Gözde Ançel
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08
Kabahat Bende
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03:26
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Besteci:
Buray, Gözde Ançel
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09
Haykırasım Var (Unplugged Live)
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03:17
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Buray, Gözde Ançel
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10
Çöl Haydutu
Buray
03:33
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Besteci:
Buray, Gözde Ançel
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