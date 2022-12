Sahiden doğruymuş söylenenler de Bir defa çıkmamış adım ağzından Sahiden bi' hiçmişim nazarında Öylesine geçmiş zaman *** Bu gece tutmayın ateşi Yanacak biraz daha Biraz daha cehennem olsun hayat Kurtulurum sabaha *** Bu gece tutmayın beni Denizlere akarım belki Ağlarım haykıra haykıra Gönderirim sulara *** Bu gece tutmayın beni Gözlerimde kanlar olsun Hiç kimse silmesin gözyaşımı Bana ders olsun *** Bu gece acısın canım Bi' daha acımasın Bunu bana yaşatan her gece Böyle kahrolsun, of *** Oh-oh-oh-oh-oh-oh-of Bi' daha mümkün değil sevdan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-of Gölgesi geçmesin yanımdan *** Sahiden doğruymuş söylenenler de Bir defa çıkmamış adım ağzından Sahiden bi' hiçmişim nazarında Öylesine geçmiş zaman *** Bu gece tutmayın ateşi Yanacak biraz daha Biraz daha cehennem olsun hayat Kurtulurum sabaha *** Bu gece tutmayın beni Denizlere akarım belki Ağlarım haykıra haykıra Gönderirim sulara *** Bu gece tutmayın beni Gözlerimde kanlar olsun Hiç kimse silmesin gözyaşımı Bana ders olsun *** Bu gece acısın canım Bi' daha acımasın Bunu bana yaşatan her gece Böyle kahrolsun