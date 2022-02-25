Sahiden Sahiden doğruymuş söylenenler de Bir defa çıkmamış adım ağzından Sahiden bi' hiçmişim nazarında Öylesine geçmiş zaman *** Bu gece tutmayın ateşi Yanacak biraz daha Biraz daha cehennem olsun hayat Kurtulurum sabaha *** Bu gece tutmayın beni Denizlere akarım belki Ağlarım haykıra haykıra Gönderirim sulara *** Bu gece tutmayın beni Gözlerimde kanlar olsun Hiç kimse silmesin gözyaşımı Bana ders olsun *** Bu gece acısın canım Bi' daha acımasın Bunu bana yaşatan her gece Böyle kahrolsun, of *** Oh-oh-oh-oh-oh-oh-of Bi' daha mümkün değil sevdan Oh-oh-oh-oh-oh-oh-of Gölgesi geçmesin yanımdan *** Sahiden doğruymuş söylenenler de Bir defa çıkmamış adım ağzından Sahiden bi' hiçmişim nazarında Öylesine geçmiş zaman *** Bu gece tutmayın ateşi Yanacak biraz daha Biraz daha cehennem olsun hayat Kurtulurum sabaha *** Bu gece tutmayın beni Denizlere akarım belki Ağlarım haykıra haykıra Gönderirim sulara *** Bu gece tutmayın beni Gözlerimde kanlar olsun Hiç kimse silmesin gözyaşımı Bana ders olsun *** Bu gece acısın canım Bi' daha acımasın Bunu bana yaşatan her gece Böyle kahrolsun

Aşk Mı Lazım bir gelsen diyorum beni çıkıp alsan çıkmazlardan hiç bir şartım yok sadece tutsan kollarımdan *** yar, yine çık yoluma aldın aklınla dile benden sen ne istersen bir ömür varım ben *** yaşıyorum sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu fark ettin mi yokluğumu yar *** yar, yine çık yoluma aldın aklınla dile benden sen ne istersen bir ömür hazırım *** aşk mı lazım dert mi lazım söyle sevdiğim bize ne lazım ayran içtik, ayrı düştük gülmek istedi, şu kara bahtım *** yar, beni özletme hadi artık aşk yolun küçücük sevda meleğim

Deli Divane Yandım bi yare bulsak bi çare Ah onu istiyor gönül deli divane *** Faydasız nasihatler Ne söylesem boşuna Şu divane gönlüm rüyada Sanki başka dünyadan Işınlandı dünyama O uzaydan ben alaturka *** Yüreğime sorsalar, hapis kalmış burada Kaçacak ilk çıkan fırsatta Beni kurtar Allah'ım daha çok tutulmadan Gözlerim ışıklarında *** Yandım bi yare bulsak bi çare Ah onu istiyor gönül deli divane

Mecnun Bir gülüşünle başladı Yüreğimde fırtına Bana hiç danışmadan Aşk kapımda Sen bahara ahenk veren Sarmaşık yediveren Güneşimle can bulup sarılsan *** Yar ne olur dokun bir kere Yüreğim yaprak döküyor Beni görsen sensiz Halim sonbahar *** Tenin sokulur yakınlarıma Dokunur dudaklarıma Hayalin yetmiyor Gel ol yanımda *** Sevdalar sevdalar Bir güler bir ağlar Nasıl güzellik Allah'ım Kalbe zarar *** Gitsem mi kalsam mı Mecnun'a sorsam mı Kül olur ateşe dayanmaz Bu şehir yanar