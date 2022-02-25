Döner başım, tüter gecenin dumanı Aklım eskisinden bulanık Bakıp resmine kurarım hayalini Söyle sana nasıl doyarım *** Yanına konarım kuş olup Yolum yokuş olur Canımı veririm Her yolu denedim Tutamam çenemi Bir tek ismin aydınlatır gecemi *** Yollar uzak geçit yok Gelemem ben, gelemem ben Kapandım dört duvara Yasakları delemem ben *** Kaybolur izlerin ah ben yüzünü göremezsem Nefessiz kaldım İstanbul Senin yüzünden ah *** Senin yüzünden ah Bilmiyorlar, bilmiyorlar ah *** Şu kara gecelere Bitik hecelere Yeminim var, yeminim var Kimselere sormam olmaz *** Güneş inan doğmaz yoksan Tabi nefes alamam sensiz Nasıl heder olmuşsam Aşkların en çilelisi beni bulmuş çoktan *** Yollar uzak geçit yok Gelemem ben, gelemem ben Kapandım dört duvara Yasakları delemem ben *** Kaybolur izlerin ah ben yüzünü göremezsem Nefessiz kaldım artık dur Senin yüzünden ah *** Senin yüzünden ah Bilmiyorlar, bilmiyorlar ah *** Hem ellerim bağlı hem kolum Ne tadım kaldı ne tuzum Kırık bir cam gibi tuz buzum ah Senin yüzünden *** Hem ellerim bağlı hem kolum Ne tadım kaldı ne tuzum Kırık bir cam gibi tuz buzum ah Senin yüzünden *** Senin yüzünden Bilmiyorlar, bilmiyorlar ah Senin yüzünden