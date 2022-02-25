Senin Yüzünden Şarkı Sözleri
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Ben hiç sevilmedim ki, sevmeyi nerden bileyim?
Acımaz oldu belki canım, katılaştım buz kestim
Bana hiç dokunan olmadı, seni söyle nasıl sarayım?
Bir gecelik kaçamaklar bile, uğramadı kalbime
***
İçimde soğuk rüzgarlar
Büyük hasarlar var
Yangınlar, uçurumlar
Cehennem kadar
***
İçimde soğuk rüzgarlar
Büyük hasarlar var
Yangınlar, uçurumlar
Cehennem kadar
***
Beni seve seve, hadi canıma bak
Herkes gibi tek bırakıp gitme
Beni kaderimin elinden al, sakın ola pes etme
Beni sara sara, bir bakarsın iyileşiverir tüm yaralarım
Seni ben o zaman, yedi harikadan taç mahalim yaparım
***
Beni seve seve, hadi canıma bak
Herkes gibi tek bırakıp gitme
Beni kaderimin elinden al, sakın ola pes etme
Beni sara sara, bir bakarsın iyileşiverir tüm yaralarım
Seni ben o zaman, yedi harikadan taç mahalim yaparım
***
İçimde soğuk rüzgarlar
Büyük hasarlar var
Yangınlar, uçurumlar
Cehennem kadar
***
Beni seve seve, hadi canıma bak
Herkes gibi tek bırakıp gitme
Beni kaderimin elinden al, sakın ola pes etme
Beni sara sara, bir bakarsın iyileşiverir tüm yaralarım
Seni ben o zaman, yedi harikadan taç mahalim yaparım
***
Beni seve seve, hadi canıma bak
Herkes gibi tek bırakıp gitme
Beni kaderimin elinden al, sakın ola pes etme
Beni sara sara, bir bakarsın iyileşiverir tüm yaralarım
Seni ben o zaman, yedi harikadan taç mahalim yaparım
-
Döner başım, tüter gecenin dumanı
Aklım eskisinden bulanık
Bakıp resmine kurarım hayalini
Söyle sana nasıl doyarım
***
Yanına konarım kuş olup
Yolum yokuş olur
Canımı veririm
Her yolu denedim
Tutamam çenemi
Bir tek ismin aydınlatır gecemi
***
Yollar uzak geçit yok
Gelemem ben, gelemem ben
Kapandım dört duvara
Yasakları delemem ben
***
Kaybolur izlerin ah ben yüzünü göremezsem
Nefessiz kaldım İstanbul
Senin yüzünden ah
***
Senin yüzünden ah
Bilmiyorlar, bilmiyorlar ah
***
Şu kara gecelere
Bitik hecelere
Yeminim var, yeminim var
Kimselere sormam olmaz
***
Güneş inan doğmaz yoksan
Tabi nefes alamam sensiz
Nasıl heder olmuşsam
Aşkların en çilelisi beni bulmuş çoktan
***
Yollar uzak geçit yok
Gelemem ben, gelemem ben
Kapandım dört duvara
Yasakları delemem ben
***
Kaybolur izlerin ah ben yüzünü göremezsem
Nefessiz kaldım artık dur
Senin yüzünden ah
***
Senin yüzünden ah
Bilmiyorlar, bilmiyorlar ah
***
Hem ellerim bağlı hem kolum
Ne tadım kaldı ne tuzum
Kırık bir cam gibi tuz buzum ah
Senin yüzünden
***
Hem ellerim bağlı hem kolum
Ne tadım kaldı ne tuzum
Kırık bir cam gibi tuz buzum ah
Senin yüzünden
***
Senin yüzünden
Bilmiyorlar, bilmiyorlar ah
Senin yüzünden