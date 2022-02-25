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7/24 Dinle Kehanet

Kehanet Şarkı Sözleri

Buray Kehanet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Buray Kehanet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kehanet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Buray

Buray

Kehanet

  • Tac Mahal

  • Kehanet

  • Aşk Bitsin

  • Beni Çok Seveceksin

  • Bir Ömürlüğüm

  • Haykırasım Var (Unplugged Live)

  • Haykırasım Var Ft Kezzo

  • Kabahat Bende

  • Karma Ft Tolga Erzurumlu

  • Kış Bahçeleri

  • Su Olsam

  • Çöl Haydutu

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