Kehanet Şarkı Sözleri
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Ben hiç sevilmedim ki, sevmeyi nerden bileyim?
Acımaz oldu belki canım, katılaştım buz kestim
Bana hiç dokunan olmadı, seni söyle nasıl sarayım?
Bir gecelik kaçamaklar bile, uğramadı kalbime
***
İçimde soğuk rüzgarlar
Büyük hasarlar var
Yangınlar, uçurumlar
Cehennem kadar
***
İçimde soğuk rüzgarlar
Büyük hasarlar var
Yangınlar, uçurumlar
Cehennem kadar
***
Beni seve seve, hadi canıma bak
Herkes gibi tek bırakıp gitme
Beni kaderimin elinden al, sakın ola pes etme
Beni sara sara, bir bakarsın iyileşiverir tüm yaralarım
Seni ben o zaman, yedi harikadan taç mahalim yaparım
***
Beni seve seve, hadi canıma bak
Herkes gibi tek bırakıp gitme
Beni kaderimin elinden al, sakın ola pes etme
Beni sara sara, bir bakarsın iyileşiverir tüm yaralarım
Seni ben o zaman, yedi harikadan taç mahalim yaparım
***
İçimde soğuk rüzgarlar
Büyük hasarlar var
Yangınlar, uçurumlar
Cehennem kadar
***
Beni seve seve, hadi canıma bak
Herkes gibi tek bırakıp gitme
Beni kaderimin elinden al, sakın ola pes etme
Beni sara sara, bir bakarsın iyileşiverir tüm yaralarım
Seni ben o zaman, yedi harikadan taç mahalim yaparım
***
Beni seve seve, hadi canıma bak
Herkes gibi tek bırakıp gitme
Beni kaderimin elinden al, sakın ola pes etme
Beni sara sara, bir bakarsın iyileşiverir tüm yaralarım
Seni ben o zaman, yedi harikadan taç mahalim yaparım
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