Ben hiç sevilmedim ki, sevmeyi nerden bileyim? Acımaz oldu belki canım, katılaştım buz kestim Bana hiç dokunan olmadı, seni söyle nasıl sarayım? Bir gecelik kaçamaklar bile, uğramadı kalbime *** İçimde soğuk rüzgarlar Büyük hasarlar var Yangınlar, uçurumlar Cehennem kadar *** İçimde soğuk rüzgarlar Büyük hasarlar var Yangınlar, uçurumlar Cehennem kadar *** Beni seve seve, hadi canıma bak Herkes gibi tek bırakıp gitme Beni kaderimin elinden al, sakın ola pes etme Beni sara sara, bir bakarsın iyileşiverir tüm yaralarım Seni ben o zaman, yedi harikadan taç mahalim yaparım *** Beni seve seve, hadi canıma bak Herkes gibi tek bırakıp gitme Beni kaderimin elinden al, sakın ola pes etme Beni sara sara, bir bakarsın iyileşiverir tüm yaralarım Seni ben o zaman, yedi harikadan taç mahalim yaparım *** İçimde soğuk rüzgarlar Büyük hasarlar var Yangınlar, uçurumlar Cehennem kadar *** Beni seve seve, hadi canıma bak Herkes gibi tek bırakıp gitme Beni kaderimin elinden al, sakın ola pes etme Beni sara sara, bir bakarsın iyileşiverir tüm yaralarım Seni ben o zaman, yedi harikadan taç mahalim yaparım *** Beni seve seve, hadi canıma bak Herkes gibi tek bırakıp gitme Beni kaderimin elinden al, sakın ola pes etme Beni sara sara, bir bakarsın iyileşiverir tüm yaralarım Seni ben o zaman, yedi harikadan taç mahalim yaparım