Burçin Birben

Çiçeğim Uzun sordu sen gideli Anladım ki hala gitmemişsin Gözlerimde bitmişsin de yüreğimde daha bitmemişsin Sen giderken sessiz kaldım, son sözümü söylemedim ** Haykırırca hep içimden Defalarca, defalarca, defalarca bak ne dedim Gitmeden şunu kalbine yaz çiçeğim, çiçeğim Kimseyi sevemem artık ** İstemem ne bahar ne de yaz çiçeğim, çiçeğim Kalmadı sebebim artık ** Değmezmişsin yeminlerle başlayan sözlerinde yalanmış O ardından ağlayan gözlerin, gözlerin de yalanmış Deli gibi sevmesem yar sonunu yazardım Senin yerinde olsam o taş kalbimi kırardım {kırardım} ** Gitmeden şunu kalbine yaz çiçeğim, çiçeğim Kimseyi sevemem artık İstemem ne bahar ne de yaz çiçeğim, çiçeğim Kalmadı sebebim artık

Güzelsin Allah'ın her gününde bin bir ümit var Dertler beni bulsa da, bir sebebi var {var} İstediğim her şeyin olması çok zor {zor} Her akşam bir kaç kadeh atma şeklim var ** Şerefsizi tutmamışım, memleketi satmamışım Hiç huzursuz yatmamışım, gezerim tabii Ona buna sarkmamışım, hiç kendimi bozmamışım Paramı ben kazanmışım, içerim tabii Kafam güzel, dünya güzel, her şey güzel ** Sen güzelsin, güzelsin Kafam güzel, dünya güzel, her şey güzel Sen güzelsin, güzelsin güzel

Seni Seviyorum Seni benden almaya senin de gücün yetmez Şu yaralı kalbime benimde sözüm geçmez Anlamasan da beni dinlemesen de olur Başkasını sevemem saçmalama ne olur ** Anılar kilitlimi sana Resimler delil gibi bana Allah'ım da şahit buna Gel içimden seni alsana Kolaysa sen unutsana Yazıklar olsun bana seviyorum