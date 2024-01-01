Burçin Birben

Sen En Doğru Yanlışımsın Sana tutsak olmasa bu deli gönlüm Böyle peşinden koşar mıydım Sana mecbur olmasa yar iki gözüm Her yerde ben seni arar mıydım ** Soluduğum nefesim sen Dilimdeki dua sin sen Alev alev bu gönlümde Hiç sönmeyen ateşsin sen ** Sen baharım kara kişimsin Sen en kârlı zararımsın Sen çıkmazım haykırışımsın Sen en doğru yanlışımsın

Güzelsin Allah'ın her gününde bin bir ümit var Dertler beni bulsa da, bir sebebi var {var} İstediğim her şeyin olması çok zor {zor} Her akşam bir kaç kadeh atma şeklim var ** Şerefsizi tutmamışım, memleketi satmamışım Hiç huzursuz yatmamışım, gezerim tabii Ona buna sarkmamışım, hiç kendimi bozmamışım Paramı ben kazanmışım, içerim tabii Kafam güzel, dünya güzel, her şey güzel ** Sen güzelsin, güzelsin Kafam güzel, dünya güzel, her şey güzel Sen güzelsin, güzelsin güzel

Çiçeğim Uzun sordu sen gideli Anladım ki hala gitmemişsin Gözlerimde bitmişsin de yüreğimde daha bitmemişsin Sen giderken sessiz kaldım, son sözümü söylemedim ** Haykırırca hep içimden Defalarca, defalarca, defalarca bak ne dedim Gitmeden şunu kalbine yaz çiçeğim, çiçeğim Kimseyi sevemem artık ** İstemem ne bahar ne de yaz çiçeğim, çiçeğim Kalmadı sebebim artık ** Değmezmişsin yeminlerle başlayan sözlerinde yalanmış O ardından ağlayan gözlerin, gözlerin de yalanmış Deli gibi sevmesem yar sonunu yazardım Senin yerinde olsam o taş kalbimi kırardım {kırardım} ** Gitmeden şunu kalbine yaz çiçeğim, çiçeğim Kimseyi sevemem artık İstemem ne bahar ne de yaz çiçeğim, çiçeğim Kalmadı sebebim artık