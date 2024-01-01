Söz - Müzik Şarkı Sözleri
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Burçin Birben
Söz - Müzik
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Sana tutsak olmasa bu deli gönlüm
Böyle peşinden koşar mıydım
Sana mecbur olmasa yar iki gözüm
Her yerde ben seni arar mıydım
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Soluduğum nefesim sen
Dilimdeki dua sin sen
Alev alev bu gönlümde
Hiç sönmeyen ateşsin sen
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Sen baharım kara kişimsin
Sen en kârlı zararımsın
Sen çıkmazım haykırışımsın
Sen en doğru yanlışımsın
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Allah'ın her gününde bin bir ümit var
Dertler beni bulsa da, bir sebebi var {var}
İstediğim her şeyin olması çok zor {zor}
Her akşam bir kaç kadeh atma şeklim var
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Şerefsizi tutmamışım, memleketi satmamışım
Hiç huzursuz yatmamışım, gezerim tabii
Ona buna sarkmamışım, hiç kendimi bozmamışım
Paramı ben kazanmışım, içerim tabii
Kafam güzel, dünya güzel, her şey güzel
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Sen güzelsin, güzelsin
Kafam güzel, dünya güzel, her şey güzel
Sen güzelsin, güzelsin güzel
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Uzun sordu sen gideli
Anladım ki hala gitmemişsin
Gözlerimde bitmişsin de yüreğimde daha bitmemişsin
Sen giderken sessiz kaldım, son sözümü söylemedim
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Haykırırca hep içimden
Defalarca, defalarca, defalarca bak ne dedim
Gitmeden şunu kalbine yaz çiçeğim, çiçeğim
Kimseyi sevemem artık
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İstemem ne bahar ne de yaz çiçeğim, çiçeğim
Kalmadı sebebim artık
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Değmezmişsin yeminlerle başlayan sözlerinde yalanmış
O ardından ağlayan gözlerin, gözlerin de yalanmış
Deli gibi sevmesem yar sonunu yazardım
Senin yerinde olsam o taş kalbimi kırardım {kırardım}
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Gitmeden şunu kalbine yaz çiçeğim, çiçeğim
Kimseyi sevemem artık
İstemem ne bahar ne de yaz çiçeğim, çiçeğim
Kalmadı sebebim artık
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Seni benden almaya senin de gücün yetmez
Şu yaralı kalbime benimde sözüm geçmez
Anlamasan da beni dinlemesen de olur
Başkasını sevemem saçmalama ne olur
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Anılar kilitlimi sana
Resimler delil gibi bana
Allah'ım da şahit buna
Gel içimden seni alsana
Kolaysa sen unutsana
Yazıklar olsun bana seviyorum
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