Burçin Birben

Allah'ın her gününde bin bir ümit var Dertler beni bulsa da, bir sebebi var {var} İstediğim her şeyin olması çok zor {zor} Her akşam bir kaç kadeh atma şeklim var ** Şerefsizi tutmamışım, memleketi satmamışım Hiç huzursuz yatmamışım, gezerim tabii Ona buna sarkmamışım, hiç kendimi bozmamışım Paramı ben kazanmışım, içerim tabii Kafam güzel, dünya güzel, her şey güzel ** Sen güzelsin, güzelsin Kafam güzel, dünya güzel, her şey güzel Sen güzelsin, güzelsin güzel