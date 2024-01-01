-
Bir yiğit gurbete gitse
Gör başına neler gelir
Merdin sılayı andıkça
Yaş, gözüne dolar gelir
**
Bağrıma basarım taşlar
Akıttım gözümden yaşlar
Yavrusun aldıran kuşlar
Yuvasına döner gelir
**
Kocadım çekemem nazı
Bağrıma dökemem közü
Yârin bana kötü sözü
Kara bağrım deler gelir
**
Evlerinin önü söğüt
Atalardan kalmış öğüt
Yârinden ayrılan yiğit
Sılasına döner gelir
**
Yaşa Karac'oğlan yaşa
Ben söylerim coşa coşa
İş düşünce garip başa
Düşünerek gider gelir
-
Hey on beşli on beşli
Tokat yolları taşlı
Hey on beşli on beşli
Tokat yolları taşlı
On beşliler geliyor
Yârimin gözü yaşlı
**
Aslan yârim kız senin adın Hediye
Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye
Fistan aldım endazesi 17'ye
-
Allı turnam, ne gezersin havada
Allı turnam, ne gezersin havada
Devrildi arabam, kaldım burada
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
**
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ne onmadık kulumuşsum dünyada
Ne onmadık kulumuşsum dünyada
Akşam oldu, allı turnam, dön geri
**
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm
Kız gülüm gülüm, turnalar hey
**
Allı turnam, bizim ele varırsan
Allı turnam, bizim ele varırsan
Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
**
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm
Kız gülüm gülüm, turnalar hey
Yâr bizi sual eden olursa
**
Yâr bizi sual eden olursa
Boynu bükük, benzi soluk var, söyle
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
**
Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm
Kız gülüm gülüm, turnalar hey
-
Dut ağacı boyunca
Dut yemedim doyunca
Yari halvette gördüm
Danışmadım doyunca
**
Menim balam kime neyler
Körpe balam kime neyler
Menim balam ay balam
Körpe balam ay balam
**
Kızıl üzüm siyahladı
Verdim anam sahladı
Anama kurban olum
Meni tez adahladı
**
Gedirdim yavaş yavaş
Ayağıma değdi taş
Senden mene yar olmaz
Gel olah bacı gardaş
-
Haydi Sağ Cebinde Aynası ( Aman Aman Aman )
Aman Sağ Cebinde Aynası ( Vay Vay )
**
İki Duvar Arası ( Aslanım Aman Aman Aman Ey )
Haydi Hovardalar Yaylası ( Aman Aman Aman )
Aman Haydi Hovardalar Yaylası ( Vay Vay )
**
Hop Tara Leyli Leyli Ellerine
Sarılaydım O İncecik Bellerine ( Vay Vay )
**
Elmaların İncesi ( Aslanım Aman Aman Aman Ey )
Haydi Dibindedir Goncası (Aman Aman Aman )
Aman Dibindedir Goncası (Vay Vay)
**
Diz Dize Otururken ( Aslanım Aman Aman Aman Ey )
Haydi Çıkageldi Amcası (Aman Aman Aman )
Aman Haydi Çıkageldi Amcası (Vay Vay)
**
Hop Tara Leyli Leyli Ellerine
Sarılaydım O İncecik Bellerine (Vay Vay)
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Arzu ederdiniz bir yol görmeye
Bugün bize hoş geldiniz Erenler
Muhabbet bağından güller dermeye
Bugün bize hoş geldiniz Erenler
**
Tarihler boyunca bir milletiz biz
İlimce dünyayı vermiş idik hız
Büyük bir babanın torunlarıyız
Bugün bize hoş geldiniz Erenler
**
İyi insan olmak her şeyin başı
Kardeş biliyoruz her vatandaşı
Anmak için bugün Hacı Bektaşı
Bugün bize hoş geldiniz Erenler
**
Hisse alın Çırakman'ın sözünden
Zerre kaçmaz Ariflerin gözünden
Kemal Atatürk'ün aydın izinden
Bugün bize hoş geldiniz Erenler
-
Aylı gece serin gülek göy çemen
Dört yanımız ıtır saçar yasemen
Ancah meni bu dertlere gargeden
**
Ne çemendir ne çiçeğdir
Sen sen sen sen sen sen
A gülüm sen sen sen sen sen sen
**
Bir söz ahır dudağıma dilimden
Canan değil can bilirem seni men
Gece gündüz şu sinemde döğünen
**
Ne könüldür ne ürehdir
Sen sen sen sen sen sen
A gülüm sen sen sen sen sen sen
-
Eyvanına vardım, eyvanı çamur
Odasına vardım, elleri hamur
Uykudan uyanmış, gözleri mahmur
Ömrümde görmedim böyle gelini
**
Gelini, gelini, türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi vay
Uykudan uyanmış, gözleri mahmur
Ömrümde görmedim böyle gelini
**
Gelini, gelini, türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi vah
İpek köynek giymiş, ayna dizinde
Sıralı benleri o mah yüzünde
Sevem dedim, vazgeçmiyor nazından
**
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi vay
Sevem dedim, vazgeçmiyor nazından
**
Ömrümde görmedim böyle gelini
Gelini, gelini türkmen gelini
Saramadım aney, gel gör halimi
-
İnce ince bir kar yağar fakirlerin üstüne
Neden felek inanmıyor fukaranın sözüne
Öldük öldük biz açlıktan, etme ağam n'olur
Kimi mebus kimi vali, bize tahsil haramdır
**
Dayanamam artık senin bu yalancı pozuna
Yandık yandık bize okul, bize yol, bize hayat
Etme ağam, n'olur, n'olur, n'olur, n'olur, n'olur n'olur
Adam mı ölür yol yapılınca
**
Okul olunca, hayat bulunca
N'olur, n'olur, n'olur, n'olur n'olur
İstanbul'un benzemiyor neden o Urfalara
Yoksul Maraş, susuz Urfa, ya Diyarbakırların
**
Yandık yandık, öldük öldük, bir yudum su
Etme ağam, n'olur
Öldük öldük, bir mektup yaz, yapma ağam
N'olur, n'olur, n'olur, n'olur, n'olur n'olur
**
Adam mı ölür toprak verince
İnsan sevince, kendin bilince
N'olur, n'olur, n'olur, n'olur n'olur
Sen anandan ben babamdan ağa doğmadık dostum
**
Gel beraber yaşayalım, sanma ki sana küstüm
Yandım yandım, ayrı gezme, etme gardaş
N'olur, n'olur, n'olur, n'olur, n'olur n'olur
Adam mı ölür toprak verince
**
Borç ödeyince, kendin bilince
N'olur, n'olur, n'olur gardaş n'olur
-
(Of) Gesi Bağları'nda Dolanıyorum
Yitirdiğim Yarimi Aman Aranıyorum
Bir tek Selamına Güveniyorum
Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim
**
Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim
(Of) Gesi Bağları'ndan Gelsin Geçilsin
Kurulsun Masalar Rakı Konyak İçilsin
Herkes Sevdiğini Alsın Seçilsin
**
Atma Anam Atma Şu Dağların Ardına
Kimseler Yanmasın Anam Yansın Derdime
(Of) Gesi Bağları'nda Üç Top Gülüm Var
Hey Allah'tan Korkmaz Sana Bana Ölüm Var
**
Ölüm Varsa Şu Dünyada Zulüm Var
Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim
Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim
-
Niye çattın kaşlarını
Bilmiyom yar suçlarımı
Ölürsem ben saçlarını
Yolma gayrı, yolma leyli, leyli
Yolma leyli, leyli, yolma leyli, leyli
Yolma leyli, leyli yar
**
Ben yandım aşkın narına
Meyletmem dünya malına
Ölürsem ben mezarıma
Gelme gayrı, gelme leyli, leyli
Gelme leyli, leyli, gelme leyli, leyli
Gelme leyli, leyli yar
**
Bir garibim, düştüm dile
Gerçeklerde olmaz hile
Zalımlar elinden bile
Alma beni, alma leyli, leyli
-
Aman avcı vurma beni
Ben bu dağın, ay balam, maralıyam
Maralıyam, hem yaralı
Avcı vurmuş, ay balam, yaralıyam
**
Bir taş attım çaya düştü
Çaydan bir çift, ay balam, tuna uçtu
Benim gönlüm sana düştü
Senin gönlün, ay balam, kime düştü?
**
Bu dağlarda ceylan gezer
Tırnakların, ay balam, taşla ezer
Ben o yare neylemişem
O yar benden, ay balam, ırak gezer
-
Zahidem kurbanım oy n'olacak halım
Yine bir laf duydum kırıldı belim
Yine bir laf duydum kırıldı belim
Gelenden gidenden oy haber sorarım
**
Zahidem bu hafta oluyor gelin
Zahidem bu hafta oluyor gelin
Hezeli de deli gönül hezeli
Çiçekdağı da döktü mola gazeli
**
Çiçekdağı da döktü mola gazeli
Dolaştım alemi gurbet gezeli
Bulamadım Zahidem'den güzeli
Bulamadım Zahidem'den güzeli
**
Gurbet ellerinde esirim esir
Zahide kurbanım hep bende kusur
Zahide kurbanım hep bende kusur
Eğer anan seni seni bana verirse
**
Nemize yetmiyor el kadar hasır
Nemize yetmiyor el kadar