Bu Gala Daşlı Gala Dağlara çəm düşəndə Bülbülə qəm düşəndə Ruhum bədəndən oynar Yadıma sen düşəndə ** Dağlara çəm düşəndə Bülbülə qəm düşəndə Ruhum bədəndən oynar Yadıma sen düşəndə ** Bu qala daşlı qala Çıngıllı daşlı qala Qorxaram yar gec gələ Gözlərim yaşlı qala ** Bu qala daşlı qala Çıngıllı daşlı qala Qorxaram yar gəlməyə Gözlərim yaşlı qala ** Qızıl gül olmayaydı Sarıb solmayaydı Bir ayrılıq, bir ölüm Heç biri olmayaydı ** Qızıl gül olmayaydı Sarıb solmayaydı Bir ayrılıq, bir ölüm Heç biri olmayaydı ** Bu qala daşlı qala Hər yanı daşlı qala Qorxaram yar gec gələ Gözlərim yaşlı qala ** Bu qala daşlı qala Çıngıllı daşlı qala Qorxaram yar gəlməyə Gözlərim yaşlı qala ** Bu qala daşlı qala Çıngıllı daşlı qala Qorxaram yar gec gələ Gözlərim yaşlı qala

Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Ben bir selvi boylu yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy ** Evvel bağban idim dostun bağında Talan vurdu ayva nardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy ** Garip kaldım şimdi gurbet ellerde Ben gönlümü çalan yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy ** Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Ferhat gibi şîrin yardan Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy

Urfanın Etrafı Urfanın etrafı dumalı dağlar aman aman İçerim yanıyor yar yar gözlerim ağlar Benim zalım derdim cihanı dağlar aman aman Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar ** Anandan babandan yardan ayrı koyarlar Urfa dağlarında gezer bir ceylan aman aman Yavrusun yitirmiş yar yar ağlıyor yaman Benim bu derdime bulunmaz derman aman aman ** Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anandan babandan yardan ayrı koyarlar Urfanın etrafı dumalı dağlar aman aman İçerim yanıyor yar yar gözlerim ağlar ** Benim zalım derdim cihanı dağlar aman aman Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anandan babandan yardan ayrı koyarlar Urfa dağlarında gezer bir ceylan aman aman ** Yavrusun yitirmiş yar yar ağlıyor yaman Benim bu derdime bulunmaz derman aman aman Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anandan babandan yardan ayrı koyarlar

Gönül Dağı Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca Akar can özümde sel gizli gizli Bir tenhada can cananı bulunca Sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy ** Dil gizli gizli Dil gizli gizli ** Dost elinden gel olmazsa varılmaz Rızasız bahçanın gülü derilmez Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez Gönülden gönüle giden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy ** Yol gizli gizli Yol gizli gizli

Bastım da Kırıldı İğdenin Dalı Bastım Da Kırıldı İğdenin Dalı Vay Dalı, Kötüye Düşenin Böyl'olur Hâli Diller Diller. ** Kaymaksın Diller Diller, Açılsın Kollar Kollar, Oynaksın Diller Diler, Açılsın Güller Güller. Ne Bilsin Eller Eller, Narinay Ninay Nay, Narinay Narinay Ninay Nay. ** Arabacı Arabanı Koş Getir Koş Getir, Ben Ölüyom Mezarıma Taş Getir Diller Diller. ** Kaymaksın Diller Diller, Açılsın Kollar Kollar, Oynaksın Diller Diler, Açılsın Güller Güller. Ne Bilsin Eller Eller, Narinay Ninay Nay, Narinay Narinay Ninay Nay. ** Sabah İnan Esen Seher Yeli Mi Yeli Mi, Benim Gönlüm Akıllı Mı Deli Mi Diller Diller. ** Kaymaksın Diller Diller, Açılsın Kollar Kollar, Oynaksın Diller Diler, Açılsın Güller Güller. Ne Bilsin Eller Eller, Narinay Ninay Nay, Narinay Narinay Ninay Nay.

Seherde Bir Bağa Girdim Seherde bir bağa girdim Ne bağ duydu ne bağbancı El sundum güllerin derdim Ne bağ duydu ne bağbancı ** Bağın kapusunu açtım Sayın ki cennete düştüm Yâr ile tenha buluştum Ne bağ duydu ne bağbancı ** Seherin bülbülü öttü Öttü de murada yetti Teslim abdal yükün tuttu Ne bağ duydu ne bağbancı

Vallahi O Yardır Vallahi O Yardır Billahi O Yardır Sinemin Üstünde Hala O Dağdır ** Mavi Yüzük Firuze Haber Verin Horoza Horoz Bugün Ötmesin Yar Gelmiş Hanemize ** Vallahi O Yardır Billahi O Yardır Sinemin Üstünde Hala O Dağdır ** Bu Dağın Ötesine Mailem Var Sesine Yarim Keklik Ben Doğan Düşeydim Ensesine ** Vallahi O Yardır Billahi O Yardır Sinemin Üstünde Hala O Dağdır

Amman Avcı Aman avcı vurma beni Ben bu dağın, ay balam, maralıyam Maralıyam, hem yaralı Avcı vurmuş, ay balam, yaralıyam ** Bir taş attım çaya düştü Çaydan bir çift, ay balam, tuna uçtu Benim gönlüm sana düştü Senin gönlün, ay balam, kime düştü? ** Bu dağlarda ceylan gezer Tırnakların, ay balam, taşla ezer Ben o yare neylemişem O yar benden, ay balam, ırak gezer

Bir yiğit Gurbete Gitse Bir yiğit gurbete gitse Gör başına neler gelir Merdin sılayı andıkça Yaş, gözüne dolar gelir ** Bağrıma basarım taşlar Akıttım gözümden yaşlar Yavrusun aldıran kuşlar Yuvasına döner gelir ** Kocadım çekemem nazı Bağrıma dökemem közü Yârin bana kötü sözü Kara bağrım deler gelir ** Evlerinin önü söğüt Atalardan kalmış öğüt Yârinden ayrılan yiğit Sılasına döner gelir ** Yaşa Karac'oğlan yaşa Ben söylerim coşa coşa İş düşünce garip başa Düşünerek gider gelir

Geçti Dost Kervanı Şu karşı yaylada göç katar, katar Bir güzelin yüzü ferimde tüter Bu ayrılık bize ölümden beter Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni Bu ayrılık bize ölümden beter ** Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni Şu benim sevdiğim başta oturur Bir güzelin derdi beni bitirir Bu ayrılık bize ölüm getirir Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni