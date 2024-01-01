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7/24 Dinle Bence... Türkü Söylemek Lazım

Bence... Türkü Söylemek Lazım Şarkı Sözleri

Burçin Bence... Türkü Söylemek Lazım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burçin Bence... Türkü Söylemek Lazım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bence... Türkü Söylemek Lazım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burçin

Burçin

Bence... Türkü Söylemek Lazım

  • Gönül Dağı

  • Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme

  • Urfanın Etrafı

  • Bastım da Kırıldı İğdenin Dalı

  • Seherde Bir Bağa Girdim

  • Vallahi O Yardır

  • Amman Avcı

  • Bir yiğit Gurbete Gitse

  • Geçti Dost Kervanı

  • Bu Gala Daşlı Gala

  • Dut Ağacı

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