Arzu ederdiniz bir yol görmeye Bugün bize hoş geldiniz Erenler Muhabbet bağından güller dermeye Bugün bize hoş geldiniz Erenler ** Tarihler boyunca bir milletiz biz İlimce dünyayı vermiş idik hız Büyük bir babanın torunlarıyız Bugün bize hoş geldiniz Erenler ** İyi insan olmak her şeyin başı Kardeş biliyoruz her vatandaşı Anmak için bugün Hacı Bektaşı Bugün bize hoş geldiniz Erenler ** Hisse alın Çırakman'ın sözünden Zerre kaçmaz Ariflerin gözünden Kemal Atatürk'ün aydın izinden Bugün bize hoş geldiniz Erenler

Hey on beşli on beşli Tokat yolları taşlı Hey on beşli on beşli Tokat yolları taşlı On beşliler geliyor Yârimin gözü yaşlı ** Aslan yârim kız senin adın Hediye Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye Fistan aldım endazesi 17'ye