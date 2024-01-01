Türkmen Gelini Eyvanına vardım, eyvanı çamur Odasına vardım, elleri hamur Uykudan uyanmış, gözleri mahmur Ömrümde görmedim böyle gelini ** Gelini, gelini, türkmen gelini Saramadım aney, gel gör halimi vay Uykudan uyanmış, gözleri mahmur Ömrümde görmedim böyle gelini ** Gelini, gelini, türkmen gelini Saramadım aney, gel gör halimi vah İpek köynek giymiş, ayna dizinde Sıralı benleri o mah yüzünde Sevem dedim, vazgeçmiyor nazından ** Ömrümde görmedim böyle gelini Gelini, gelini türkmen gelini Saramadım aney, gel gör halimi vay Sevem dedim, vazgeçmiyor nazından ** Ömrümde görmedim böyle gelini Gelini, gelini türkmen gelini Saramadım aney, gel gör halimi

Hey Onbeşli Hey on beşli on beşli Tokat yolları taşlı Hey on beşli on beşli Tokat yolları taşlı On beşliler geliyor Yârimin gözü yaşlı ** Aslan yârim kız senin adın Hediye Ben dolandım, sen de dolan, gel beriye Fistan aldım endazesi 17'ye

Allı Turnam Allı turnam, ne gezersin havada Allı turnam, ne gezersin havada Devrildi arabam, kaldım burada Gülüm gülüm, kırıldı kolum ** Tutmuyor elim, turnalar hey Ne onmadık kulumuşsum dünyada Ne onmadık kulumuşsum dünyada Akşam oldu, allı turnam, dön geri ** Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm Kız gülüm gülüm, turnalar hey ** Allı turnam, bizim ele varırsan Allı turnam, bizim ele varırsan Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle Gülüm gülüm, kırıldı kolum ** Tutmuyor elim, turnalar hey Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm Kız gülüm gülüm, turnalar hey Yâr bizi sual eden olursa ** Yâr bizi sual eden olursa Boynu bükük, benzi soluk var, söyle Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey ** Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm Kız gülüm gülüm, turnalar hey

Dut Ağacı Boyunca Dut ağacı boyunca Dut yemedim doyunca Yari halvette gördüm Danışmadım doyunca ** Menim balam kime neyler Körpe balam kime neyler Menim balam ay balam Körpe balam ay balam ** Kızıl üzüm siyahladı Verdim anam sahladı Anama kurban olum Meni tez adahladı ** Gedirdim yavaş yavaş Ayağıma değdi taş Senden mene yar olmaz Gel olah bacı gardaş

Elmaların Yongası Haydi Sağ Cebinde Aynası ( Aman Aman Aman ) Aman Sağ Cebinde Aynası ( Vay Vay ) ** İki Duvar Arası ( Aslanım Aman Aman Aman Ey ) Haydi Hovardalar Yaylası ( Aman Aman Aman ) Aman Haydi Hovardalar Yaylası ( Vay Vay ) ** Hop Tara Leyli Leyli Ellerine Sarılaydım O İncecik Bellerine ( Vay Vay ) ** Elmaların İncesi ( Aslanım Aman Aman Aman Ey ) Haydi Dibindedir Goncası (Aman Aman Aman ) Aman Dibindedir Goncası (Vay Vay) ** Diz Dize Otururken ( Aslanım Aman Aman Aman Ey ) Haydi Çıkageldi Amcası (Aman Aman Aman ) Aman Haydi Çıkageldi Amcası (Vay Vay) ** Hop Tara Leyli Leyli Ellerine Sarılaydım O İncecik Bellerine (Vay Vay)

Hoşgeldiniz Erenler Arzu ederdiniz bir yol görmeye Bugün bize hoş geldiniz Erenler Muhabbet bağından güller dermeye Bugün bize hoş geldiniz Erenler ** Tarihler boyunca bir milletiz biz İlimce dünyayı vermiş idik hız Büyük bir babanın torunlarıyız Bugün bize hoş geldiniz Erenler ** İyi insan olmak her şeyin başı Kardeş biliyoruz her vatandaşı Anmak için bugün Hacı Bektaşı Bugün bize hoş geldiniz Erenler ** Hisse alın Çırakman'ın sözünden Zerre kaçmaz Ariflerin gözünden Kemal Atatürk'ün aydın izinden Bugün bize hoş geldiniz Erenler

Bir Yiğit Gurbete Gitse Bir yiğit gurbete gitse Gör başına neler gelir Merdin sılayı andıkça Yaş, gözüne dolar gelir ** Bağrıma basarım taşlar Akıttım gözümden yaşlar Yavrusun aldıran kuşlar Yuvasına döner gelir ** Kocadım çekemem nazı Bağrıma dökemem közü Yârin bana kötü sözü Kara bağrım deler gelir ** Evlerinin önü söğüt Atalardan kalmış öğüt Yârinden ayrılan yiğit Sılasına döner gelir ** Yaşa Karac'oğlan yaşa Ben söylerim coşa coşa İş düşünce garip başa Düşünerek gider gelir

Sen Sen Sen Aylı gece serin gülek göy çemen Dört yanımız ıtır saçar yasemen Ancah meni bu dertlere gargeden ** Ne çemendir ne çiçeğdir Sen sen sen sen sen sen A gülüm sen sen sen sen sen sen ** Bir söz ahır dudağıma dilimden Canan değil can bilirem seni men Gece gündüz şu sinemde döğünen ** Ne könüldür ne ürehdir Sen sen sen sen sen sen A gülüm sen sen sen sen sen sen

İnce İnce İnce ince bir kar yağar fakirlerin üstüne Neden felek inanmıyor fukaranın sözüne Öldük öldük biz açlıktan, etme ağam n'olur Kimi mebus kimi vali, bize tahsil haramdır ** Dayanamam artık senin bu yalancı pozuna Yandık yandık bize okul, bize yol, bize hayat Etme ağam, n'olur, n'olur, n'olur, n'olur, n'olur n'olur Adam mı ölür yol yapılınca ** Okul olunca, hayat bulunca N'olur, n'olur, n'olur, n'olur n'olur İstanbul'un benzemiyor neden o Urfalara Yoksul Maraş, susuz Urfa, ya Diyarbakırların ** Yandık yandık, öldük öldük, bir yudum su Etme ağam, n'olur Öldük öldük, bir mektup yaz, yapma ağam N'olur, n'olur, n'olur, n'olur, n'olur n'olur ** Adam mı ölür toprak verince İnsan sevince, kendin bilince N'olur, n'olur, n'olur, n'olur n'olur Sen anandan ben babamdan ağa doğmadık dostum ** Gel beraber yaşayalım, sanma ki sana küstüm Yandım yandım, ayrı gezme, etme gardaş N'olur, n'olur, n'olur, n'olur, n'olur n'olur Adam mı ölür toprak verince ** Borç ödeyince, kendin bilince N'olur, n'olur, n'olur gardaş n'olur

Gesi Bağları (Of) Gesi Bağları'nda Dolanıyorum Yitirdiğim Yarimi Aman Aranıyorum Bir tek Selamına Güveniyorum Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim ** Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim (Of) Gesi Bağları'ndan Gelsin Geçilsin Kurulsun Masalar Rakı Konyak İçilsin Herkes Sevdiğini Alsın Seçilsin ** Atma Anam Atma Şu Dağların Ardına Kimseler Yanmasın Anam Yansın Derdime (Of) Gesi Bağları'nda Üç Top Gülüm Var Hey Allah'tan Korkmaz Sana Bana Ölüm Var ** Ölüm Varsa Şu Dünyada Zulüm Var Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim

Niye Çattın Kaşlarını Niye çattın kaşlarını Bilmiyom yar suçlarımı Ölürsem ben saçlarını Yolma gayrı, yolma leyli, leyli Yolma leyli, leyli, yolma leyli, leyli Yolma leyli, leyli yar ** Ben yandım aşkın narına Meyletmem dünya malına Ölürsem ben mezarıma Gelme gayrı, gelme leyli, leyli Gelme leyli, leyli, gelme leyli, leyli Gelme leyli, leyli yar ** Bir garibim, düştüm dile Gerçeklerde olmaz hile Zalımlar elinden bile Alma beni, alma leyli, leyli

Aman Avcı Aman avcı vurma beni Ben bu dağın, ay balam, maralıyam Maralıyam, hem yaralı Avcı vurmuş, ay balam, yaralıyam ** Bir taş attım çaya düştü Çaydan bir çift, ay balam, tuna uçtu Benim gönlüm sana düştü Senin gönlün, ay balam, kime düştü? ** Bu dağlarda ceylan gezer Tırnakların, ay balam, taşla ezer Ben o yare neylemişem O yar benden, ay balam, ırak gezer