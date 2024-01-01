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Vallahi O Yardır
Billahi O Yardır
Sinemin Üstünde
Hala O Dağdır
**
Mavi Yüzük Firuze
Haber Verin Horoza
Horoz Bugün Ötmesin
Yar Gelmiş Hanemize
**
Vallahi O Yardır
Billahi O Yardır
Sinemin Üstünde
Hala O Dağdır
**
Bu Dağın Ötesine
Mailem Var Sesine
Yarim Keklik Ben Doğan
Düşeydim Ensesine
**
Vallahi O Yardır
Billahi O Yardır
Sinemin Üstünde
Hala O Dağdır
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Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Ben bir selvi boylu yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
**
Evvel bağban idim dostun bağında
Talan vurdu ayva nardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
**
Garip kaldım şimdi gurbet ellerde
Ben gönlümü çalan yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
**
Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde
Ferhat gibi şîrin yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
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Urfanın etrafı dumalı dağlar aman aman
İçerim yanıyor yar yar gözlerim ağlar
Benim zalım derdim cihanı dağlar aman aman
Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar
**
Anandan babandan yardan ayrı koyarlar
Urfa dağlarında gezer bir ceylan aman aman
Yavrusun yitirmiş yar yar ağlıyor yaman
Benim bu derdime bulunmaz derman aman aman
**
Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar
Anandan babandan yardan ayrı koyarlar
Urfanın etrafı dumalı dağlar aman aman
İçerim yanıyor yar yar gözlerim ağlar
**
Benim zalım derdim cihanı dağlar aman aman
Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar
Anandan babandan yardan ayrı koyarlar
Urfa dağlarında gezer bir ceylan aman aman
**
Yavrusun yitirmiş yar yar ağlıyor yaman
Benim bu derdime bulunmaz derman aman aman
Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar
Anandan babandan yardan ayrı koyarlar
-
Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca
Akar can özümde sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
Sinemi yaralar yar oy yar oy yar
oy yar oy yar oy yar oy
**
Dil gizli gizli
Dil gizli gizli
**
Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçanın gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez
Gönülden gönüle giden yar oy yar
oy yar oy yar oy yar oy
**
Yol gizli gizli
Yol gizli gizli
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Bastım Da Kırıldı İğdenin Dalı Vay Dalı,
Kötüye Düşenin Böyl'olur Hâli Diller Diller.
**
Kaymaksın Diller Diller, Açılsın Kollar Kollar,
Oynaksın Diller Diler, Açılsın Güller Güller.
Ne Bilsin Eller Eller, Narinay Ninay Nay,
Narinay Narinay Ninay Nay.
**
Arabacı Arabanı Koş Getir Koş Getir,
Ben Ölüyom Mezarıma Taş Getir Diller Diller.
**
Kaymaksın Diller Diller, Açılsın Kollar Kollar,
Oynaksın Diller Diler, Açılsın Güller Güller.
Ne Bilsin Eller Eller, Narinay Ninay Nay,
Narinay Narinay Ninay Nay.
**
Sabah İnan Esen Seher Yeli Mi Yeli Mi,
Benim Gönlüm Akıllı Mı Deli Mi Diller Diller.
**
Kaymaksın Diller Diller, Açılsın Kollar Kollar,
Oynaksın Diller Diler, Açılsın Güller Güller.
Ne Bilsin Eller Eller, Narinay Ninay Nay,
Narinay Narinay Ninay Nay.
-
Seherde bir bağa girdim
Ne bağ duydu ne bağbancı
El sundum güllerin derdim
Ne bağ duydu ne bağbancı
**
Bağın kapusunu açtım
Sayın ki cennete düştüm
Yâr ile tenha buluştum
Ne bağ duydu ne bağbancı
**
Seherin bülbülü öttü
Öttü de murada yetti
Teslim abdal yükün tuttu
Ne bağ duydu ne bağbancı
-
Aman avcı vurma beni
Ben bu dağın, ay balam, maralıyam
Maralıyam, hem yaralı
Avcı vurmuş, ay balam, yaralıyam
**
Bir taş attım çaya düştü
Çaydan bir çift, ay balam, tuna uçtu
Benim gönlüm sana düştü
Senin gönlün, ay balam, kime düştü?
**
Bu dağlarda ceylan gezer
Tırnakların, ay balam, taşla ezer
Ben o yare neylemişem
O yar benden, ay balam, ırak gezer
-
Bir yiğit gurbete gitse
Gör başına neler gelir
Merdin sılayı andıkça
Yaş, gözüne dolar gelir
**
Bağrıma basarım taşlar
Akıttım gözümden yaşlar
Yavrusun aldıran kuşlar
Yuvasına döner gelir
**
Kocadım çekemem nazı
Bağrıma dökemem közü
Yârin bana kötü sözü
Kara bağrım deler gelir
**
Evlerinin önü söğüt
Atalardan kalmış öğüt
Yârinden ayrılan yiğit
Sılasına döner gelir
**
Yaşa Karac'oğlan yaşa
Ben söylerim coşa coşa
İş düşünce garip başa
Düşünerek gider gelir
-
Şu karşı yaylada göç katar, katar
Bir güzelin yüzü ferimde tüter
Bu ayrılık bize ölümden beter
Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni
Bu ayrılık bize ölümden beter
**
Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni
Şu benim sevdiğim başta oturur
Bir güzelin derdi beni bitirir
Bu ayrılık bize ölüm getirir
Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni
Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni
-
Dağlara çəm düşəndə
Bülbülə qəm düşəndə
Ruhum bədəndən oynar
Yadıma sen düşəndə
**
Dağlara çəm düşəndə
Bülbülə qəm düşəndə
Ruhum bədəndən oynar
Yadıma sen düşəndə
**
Bu qala daşlı qala
Çıngıllı daşlı qala
Qorxaram yar gec gələ
Gözlərim yaşlı qala
**
Bu qala daşlı qala
Çıngıllı daşlı qala
Qorxaram yar gəlməyə
Gözlərim yaşlı qala
**
Qızıl gül olmayaydı
Sarıb solmayaydı
Bir ayrılıq, bir ölüm
Heç biri olmayaydı
**
Qızıl gül olmayaydı
Sarıb solmayaydı
Bir ayrılıq, bir ölüm
Heç biri olmayaydı
**
Bu qala daşlı qala
Hər yanı daşlı qala
Qorxaram yar gec gələ
Gözlərim yaşlı qala
**
Bu qala daşlı qala
Çıngıllı daşlı qala
Qorxaram yar gəlməyə
Gözlərim yaşlı qala
**
Bu qala daşlı qala
Çıngıllı daşlı qala
Qorxaram yar gec gələ
Gözlərim yaşlı qala
-
Dut ağacı boyunca
Dut yemedim doyunca
Yari halvette gördüm
Danışmadım doyunca
**
Menim balam kime neyler
Körpe balam kime neyler
Menim balam ay balam
Körpe balam ay balam
**
Kızıl üzüm siyahladı
Verdim anam sahladı
Anama kurban olum
Meni tez adahladı
**
Gedirdim yavaş yavaş
Ayağıma değdi taş
Senden mene yar olmaz
Gel olah bacı gardaş