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7/24 Dinle Zahidem

Zahidem Şarkı Sözleri

Burçin Zahidem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burçin Zahidem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zahidem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burçin

Burçin

Zahidem

  • Zahidem

  • Hey Onbeşli

  • Allı Turnam

  • Dut Ağacı Boyunca

  • Elmaların Yongası

  • Hoşgeldiniz Erenler

  • Bir Yiğit Gurbete Gitse

  • Sen Sen Sen

  • Türkmen Gelini

  • İnce İnce

  • Gesi Bağları

  • Niye Çattın Kaşlarını

  • Aman Avcı

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