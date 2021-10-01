Burcu Güneş

Burcu Güneş, 2001 yılında TAÇSAV tarafından "İdeal Türk Genç Kızı" seçilen Burcu Güneş, 12 Ağustos 1975 tarihinde doğdu. Müzik hayatı çocuk yaşlarında başladı. 12 yaşındayken ilk bestesini yaptı. İlk sahne deneyimini Antalya’da babasına vokal yaparak kazandı. Babası ile birçok yerde caz ve pop şarkılar söyledi. Bu dönemlerde Burcu Güneş’e "Zenci Gırtlaklı Beyaz Kız" lakabı takıldı. 18 yaşında İzmir 9 Eylül Devlet Konservatuvar’ında şan, artikülasyon ve solfej dersleri aldı. Çeşitli festivallerden ve müzik yarışmalarından birçok ödül aldı. Genç yaşlarında yaptığı besteleri dünyaca ünlü klasik piyanistimiz Burçin Büke'ye dinletti. Bu adım onun profesyonel hayata geçişinde büyük rol oynadı. Burçin Büke ile hazırladıkları ve Raks Müzik plak şirketine gönderdikleri şarkılar çok beğenildi ve İstanbul’a çağırıldılar. İlk albümü Aşk Yarası’nı Garo Mafyan, Nino Varon, Tanju Arıkan ve ekibiyle birlikte 1998 yılında çıkardı. Albümde 7 yabancı cover ve 5 yeni şarkı vardı. 1999 yılında Rafet El Roman'la "Son Mektup" adlı şarkıda düet yaptı. 2.albümünü 2001 yılında “Tılsım” ismiyle piyasaya sürdü. Üçüncü albümünü hazırlamak 2 yıl sürdü ve 2004 yılında Ay Şahit adıyla çıkardı. 7 şarkının söz ve müziğini kendisi yaptı. Albümde Nazan Öncel, Fettah Can, Aysel Gürel ve Selami Şahin gibi isimlerle de çalıştı. 2006 yılında Ben Ateş Ben Su adlı albümünü Bülent Seyhan yapımcılığında çıkardı. 3.albümünden itibaren şarkı sözlerini kendisi yazmaya başladı. 2008 yılında Ege Üniversitesi’nden "En İyi Kadın Sanatçı" ödülünü aldı. Kanal 1'de yayınlanan Akademi Türkiye 2 adlı müzik yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Can Yücel, Fuat Güner, Aysel Gürel, Selami Şahin gibi isimlerin eserlerini yorumladığı Sihirbaz albümünü 2009 yılında piyasa sürdü. Aynı yıl, “Yılın En İyi Albümü”, “En İyi Pop Kadın” ve “Yılın Sanatçısı” ödüllerine layık görüldü. 2010 yılında, bestesi Selami Şahin'e, sözleri ise Ahmet Selçuk İlkan'a ait olan "Ben Bir Tek Kadın (Adam) Sevdim" adlı şarkıda Selami Şahin ile düet yaptı. 2012 yılında, söz ve müziği Eflatun'a ait olan "Çıkmaz Sokaklar" adlı şarkıda Eflatun'la düet yaptı ve Metin Arolat'ın yönettiği şarkının klibinde rol aldı. Şarkı Düzce Medya Ödülleri ve 3. Pal FM Ödül Töreni'nde yılın en iyi düeti seçilerek ödüle layık görüldü. 2013 yılının şubat ayında, 6. stüdyo albümü Gül Kokusu’nu çıkardı. Burcu Güneş, bugüne kadar Türkiye ve Avrupa genelinde 450'yi aşkın konser gerçekleştirdi.