Burcu Güneş

Kime yazılmış dertsiz kader? Kime bedelsiz sunulur zafer? Yine mi hüsran, yine mi ceza? Bitmiyor ki elveda ** Kim kazandı acı çekmeden? Kim başardı doğruyu görmeden? Sevmeliyiz, sevilmeliyiz Dolmuyor mu çilem düşmeden bir kere? ** Alışmak hep çok zor geliyor Alışmak hepimize zor geliyor Sen yokken bir yanım Öbür yarım eksik kalıyor ** Alışmak hep çok zor geliyor Alışmak hepimize zor geliyor Sen yokken bir yanım Öbür yarım eksik kalıyor ** Kime yazılmış dertsiz kader? Kime bedelsiz sunulur zafer? Yine mi hüsran, yine mi ceza? Bitmiyor ki elveda ** Kim kazandı acı çekmeden? Kim başardı doğruyu görmeden? Sevmeliyiz, sevilmeliyiz Dolmuyor mu çilem düşmeden bir kere? ** Alışmak hep çok zor geliyor Alışmak hepimize zor geliyor Sen yokken bir yanım Öbür yarım eksik kalıyor ** Alışmak hep çok zor geliyor Alışmak herkese zor geliyor Sen yokken bir yanım Öbür yarım eksik kalıyor ** Alışmak hep çok zor geliyor Alışmak herkese zor geliyor Sen yokken bir yanım Öbür yarım eksik kalıyor