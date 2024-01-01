Burcu Güneş

Amaney Şarkı Sözleri
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Amaney, amaney
Amaney, amaney
Amaney, aman aman
Olmaz olsun sevdan
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Amaney, amaney
Amaney, amaney
Amaney, aman aman
Bıkmışım aşkından
**
Bitti işte, bitti artık
Durma yolumda
Ben de insanım, sabrım
Taştı sonunda
**
Beni az mı ağlattın, yâr?
Şimdi de sen ağla
Gidiyorum, arkamdan gelme
Kaybeden sensin, gülme
**
(Gidiyorum, arkamdan gelme)
(Kaybeden sensin, gülme)
Hep sustum gururumdan
Bezdim canımdan
**
Amaney, aman aman
Olmaz olsun sevdan
Amaney, amaney
Amaney, amaney
**
Amaney, aman aman
Bıkmışım aşkından
Bırakın beni
(Amaney) Artık yetti
**
(Amaney) Bitti dertler
(Amaney) Artık bitti
Bırakın beni
(Amaney) Artık yetti
**
(Amaney) Bitti dertler
(Amaney) Artık bitti
Çok ararsın, çok yanarsın
Çok ağlarsın hasretimle
**
Beni artık saramazsın
O vefasız ellerinle
Gidiyorum, arkamdan gelme
Kaybeden sensin, gülme
**
(Gidiyorum, arkamdan gelme)
(Kaybeden sensin, gülme)
Hep sustum gururumdan
Bezdim canımdan
**
Amaney, aman aman
Olmaz olsun sevdan
Amaney, amaney
Amaney, amaney
**
Amaney, aman aman
Bıkmışım aşkından