Burcu Güneş

Amaney, amaney Amaney, amaney Amaney, aman aman Olmaz olsun sevdan ** Amaney, amaney Amaney, amaney Amaney, aman aman Bıkmışım aşkından ** Bitti işte, bitti artık Durma yolumda Ben de insanım, sabrım Taştı sonunda ** Beni az mı ağlattın, yâr? Şimdi de sen ağla Gidiyorum, arkamdan gelme Kaybeden sensin, gülme ** (Gidiyorum, arkamdan gelme) (Kaybeden sensin, gülme) Hep sustum gururumdan Bezdim canımdan ** Amaney, aman aman Olmaz olsun sevdan Amaney, amaney Amaney, amaney ** Amaney, aman aman Bıkmışım aşkından Bırakın beni (Amaney) Artık yetti ** (Amaney) Bitti dertler (Amaney) Artık bitti Bırakın beni (Amaney) Artık yetti ** (Amaney) Bitti dertler (Amaney) Artık bitti Çok ararsın, çok yanarsın Çok ağlarsın hasretimle ** Beni artık saramazsın O vefasız ellerinle Gidiyorum, arkamdan gelme Kaybeden sensin, gülme ** (Gidiyorum, arkamdan gelme) (Kaybeden sensin, gülme) Hep sustum gururumdan Bezdim canımdan ** Amaney, aman aman Olmaz olsun sevdan Amaney, amaney Amaney, amaney ** Amaney, aman aman Bıkmışım aşkından