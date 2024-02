Burcu Güneş

Artık Aşk Yok (Yok Yok) Artık aşk yok Aşksız sevişmeler var Yalan hikayeler sabaha kadar İhanetler çok aldatamazlar beni o kadar. Bir sahil şeridi ıssız kumsallarda Bazen dans ederken köhne bir barda yaşarım şimdi. Yaşar bitiririm seni sabaha kadar. ** Yok yok yok yok artık aşk yok Aaaaa aaaaa yalnızım yalnız şimdi. Yok yok yok yok artık aşk yok Aaaaa aaaaa yalnızım yalnız şimdi. ** Artık aşk yok Aşksız sevişmeler var Yalan hikayeler sabaha kadar İhanetler çok aldatamazlar beni o kadar. Bir sahil şeridi ıssız kumsallarda Bazen dans ederken köhne bir barda yaşarım şimdi. Yaşar bitiririm seni sabaha kadar. ** Yok yok yok yok artık aşk yok Aaaaa aaaaaa yalnızım yalnız şimdi. Yok yok yok yok artık aşk yok Aaaaa aaaaa yalnızım yalnız şimdi..

Gaip Yol Hele beni bırak da geçem Küpü doldurdum verenlerden Haram da ziyan da demem Ben yanarım derdimden ** Yanarım yanarım bana nasip oldu Bu ne gaip yoldu Bir kaybettim bir buldum Sallandı durdu ** Haydi beni bırak da geçem Seri ver serden geçeyim ben İçim aşk kabuğum kerem Ben geçemem derdimden ** Yanılır sakınır bir kanıya varamam Bir biçare kulum Ne buldum ne uslandım Tavlanıp durdum

Olmazsan Olmaz Aynadan ne varsa yansıyan Bu yoldan bir parça Anlatan olursa karşıdan Bakan her insan ** Hatırla beni ve gün görmediğimi İçimdeki sükûneti Nefes kadar yakın durur, seni bekler Çek çıkar hapsettiğin her çiçeği ** Kendine sor biraz Sormazsan olmaz (olmaz) Anlasana Olmazsan olmaz (olmaz) ** Kendine sor biraz Sormazsan olmaz (olmaz) Anlasana Olmazsan olmaz (olmaz) ** Yargılar seni dolandıran Algından dünyan Var olan ne varsa armağan Kalpten bak, uyan ** Ve hatırla beni ve gün görmediğimi İçimdeki sükûneti Nefes kadar yakın durur, seni bekler Çek çıkar hapsettiğin her çiçeği ** Kendine sor biraz Sormazsan olmaz (olmaz) Anlasana Olmazsan olmaz (olmaz)

Ben Yeter miyim İhtiyacım var sevilmeye Eskisinden daha çok Yakınken bile uzaktasın Bedenin burda ruhun yok ** İçimdeki çocuk yorgun Aşk için şehit oldu İnandığım ne varsa Senle birlikte yok oldu ** Korkmuyorum aynalardan Suçlu ben miyim ? Senden umudum yok zaten Ben yeter miyim ?

Kaybol Benle Kurumuş yapraklar dudaklarım gibi Gidiyorum uzaklara Her düşen damla kalıyor ardımda Ağlıyorum son defa ** Dalgalar koyu mavi Senden izler silindi Zaman geçti Söyle, ne değişti sence? ** Sahip olma hiç ruhuma Kaybol benle, kaybol Kaybol benle İlk öpüş gibi ** Sahip olma hiç bana ama Kaybol benle, kaybol Kaybol benle İlk seviş gibi ** Kurumuş yapraklar dudaklarım gibi Gidiyorum uzaklara Haklı olmayı mutlu olmaya Tercih ettin son defa ** Dalgalar koyu mavi Senden izler silindi Zaman geçti Söyle, ne değişti sence? ** Sahip olma hiç ruhuma Kaybol benle, kaybol Kaybol benle İlk öpüş gibi ** Sahip olma hiç bana ama Kaybol benle, kaybol Kaybol benle İlk seviş gibi

Erteleme Her şeyi bıraktın gittin erken Her şeyi bıraktın resimlerde Her şeyi bıraktın hasretlerde Seni sakladım ben de ** Eskiden diye başladım güne Emanetim bak şimdi kendime Her şeyi bıraktın ama yarım Yarım kaldı gidişinle ** Erteleme sevdiğini söyle Gelimli gidimli dünya içinde Sessiz ağladın gece Üzüldün gün bitince ** Erteleme sevgini söyle Erteleme sevdiğini söyle Gelimli gidimli dünya içinde Yaptığın hep kendine ** Üzüldün gün bitince Erteleme kendini böyle Her şeyi seçer gelmeden insan Her şeyi seçer oyun kartından ** Her şeyi seçer unutur bazen Direnir izin vermez Geçmişe neden duyulur özlem? Unutmadım bak izin kalbimde ** Anılar bıraktın ama yarım Yarım kaldı gidişinle Erteleme sevdiğini söyle Gelimli gidimli dünya içinde ** Sessiz ağladın gece Üzüldün gün bitince Erteleme sevgini söyle Erteleme sevdiğini söyle ** Gelimli gidimli dünya içinde Yaptığın hep kendine Üzüldün gün bitince Erteleme kendini böyle

Seven Ne Çok Şey Öğrendim, Az Geldi Sonrasında. Ne Çok Ağladım, Ağlatıldım Yolunda. Yazdığım Kaderin, Bildiğim Başrolü Bu Aslında. Kendime Acırım, Incindiğimde Sana. ** Ne Gurur Kalır Sonunda, Yeni Bir Umut Aklımda. Kendime Yeminlerim Fayda Etmez Bir Anda. Kendim Olmama Izin Ver, Hayatımı Bana Geri Ver, Her Şeyimi Aldın, Bana Kalan En Taze Şey Yalnızlığım. ** (Her Şeyimi Aldın Ama Artık Gitmeme Izin Ver.) Neden, Seni Arıyorum Bittiyse. Neden, Vazgeçemiyorum Ben Senden. Neden, Hep Affediyorum Ben. ** Seven, Ben Sevenim Seven. Neden, Seni Arıyorum Bittiyse. Neden, Vazgeçemiyorum Ben Senden. Neden, Sana Dönüyorum Ben. ** (Neden, Yine Dönüyorum Ben.) Seven, Ben Sevenim Seven. Tesadüfen Yaşanmaz Hiçbir Şey Hayatında, Ne Çok Değerliyiz Bak Allah'ın Katında. ** Yazdığım Kaderin, Bildiğim Başrolü Bu Aslında. Kendime Acırım, İncindiğimde Sana.

Takılır Aklım Elimin altında her istediğim, ama göremiyordum. Geçmişim izinden bir türlü kalkıp bakamıyordum. Düğüm düğüm bağlanmışım, İplerimi gel sen çöz şimdi. Ruhum, ayarlı aşkına şimdi ** Takılır aklım saçına, Takılır aklım kokuna, Takılır aklım bakışına, Duramam burada duramam. ** Takılır aklım saçına, Takılır aklım kokuna, Takılır bakışına, Duramam uçamam yamacına. ** Sevgiyi konuşur bak bak ağaçlar, Bunu göremiyordum. Yorulmuşum sorumlu yalnız benim, Bunu bilemiyordum. Dolup dolup taşarmış sevgim ama rüyalarımda Her adım ayarlı aşkına şimdi.

Maske Bir kez kırılınca düzelmiyor, Kalbin ilacı daha bulunmadı. Sözlerin artık yetmiyor, Başka bir taktiğin olmalı. ** Son kez buluşalım istedin, Ne kaldı sanki paylaşacak. Şeytana uydum geldim, Bendeki cesarete bak. ** Sense duvarındaki maskelerden, Birini takıp gelmişsin. Karşımdaki bu yabancı kim? Tanıyamadım bu sen misin? ** İhanetin bize yakışmadı, Bırakalım artık bitsin. Bir kez kırılınca düzelmiyor, Kalbin ilacı daha bulunmadı. ** Sözlerin artık yetmiyor, Başka bir taktiğin olmalı. Son kez buluşalım istedin, Ne kaldı sanki paylaşacak. ** Şeytana uydum geldim, Bendeki cesarete bak. Sense duvarındaki maskelerden, Birini takıp gelmişsin. ** Karşımdaki bu yabancı kim? Tanıyamadım bu sen misin? İhanetin bize yakışmadı, Bırakalım artık bitsin.

Gayya Kuyusu Söz, yemin isteme benden güvenmezsen olmaz Taze bırak tadını al sev biraz Her şeyi bekleme benden cesaretsiz olmaz Ah göze al aşkı öğren biraz Aşk yalan değil macera değil Yüz yüze gel kendinle biraz Aşk yalan değil önünde eğil Sev sevil riske gir yan biraz ** Aşkın gayya kuyusu bile olsa Ben düşerim içine zevk ala ala ** Sen güvenli alanda oynuyorsun ama Güzel olur aşkın kendisi aşksa (Tatlı tatlı yaşa acısı da varsa herkes aşık olamaz canım anla) ** Yok ümit isteme benden dengesizsen olmaz Bırak tadını al sev biraz Her şeyi bekleme benden cesaretsiz olmaz Özgüven duy kendine biraz Aşk yalan değil macera değil Yüz yüze gel kendinle biraz Aşk yalan değil önünde eğil Sev sevil riske gir yan biraz

Bu Gece Beni Görmeden Uyuma her bakışın ateş gözümden ta içime akan ele avucu sığmam bu akşam yanıyor içim aman ** bu aşk değil aşktan öte tek kalan bu yanmak bize güneş gibi çöller gibi yıllardır bekler gibi ** hadi kopsun kıyamet etmem şikayet hadi nerdeysen gel artık bitsin bu hasret benim ruhum anladımki senden ibaret yak ölümüne sevmekse aşk ** bu gece beni görmeden uyuma bu gece adımı söyle uyuma bu gece yarını boş ver uyuma bu gece beni görmeden uyuma

Söyle (Özgürlüğün Bedeli) İstediğin kadar acıt canımı Dindiremezsin bendeki tufanı Çok aşıklar gördüm, sendeki aşk değil Alışkanlık belki, zaman iyi gelir Gitmeliyim anlıyor musun? anlıyor musun? ** Dinliyorum söylüyor musun? Söyle, var mı özgürlüğün bedeli? Söyle, var mı özgürlüğün bedeli? İstediğin kadar acıt canımı ** Dindiremezsin bendeki tufanı Çok aşıklar gördüm, sendeki aşk değil Alışkanlık belki, zaman iyi gelir Gitmeliyim anlıyor musun? anlıyor musun? ** Dinliyorum söylüyor musun? Söyle, var mı özgürlüğün bedeli? Söyle, var mı özgürlüğün bedeli? Basmış basılmış bir duygu var içinde ** Hayaller satılmış eski bir köşende Sonsuz, sahte her şey bu kurgunun izinde Dayanmak zor, susmak susturmak, en derin arzunu önemse ** Söyle, var mı? Söyle, var mı özgürlüğün bedeli? Söyle, var mı özgürlüğün bedeli?

Jamaika Güneş yoksa bugün Bunaldın mı yoksa? Bulutlar kapatmışsa Oysa düşlerin farkında ** Sen kanatlarının altında rüzgarsın Takılmadığında Mutlulukla, akışında Bulutlar olsa da karşında ** On iki ay Jamaika Önceliklerin var Peki yapmadıkların ne? Ne lazım şu an sana? ** Ruhunu yoran şeyler var Parlıyorsun kendin için bak bugün Takılmadığında, mutlulukla, akışında Bulutlar olsa da karşında ** On iki ay Jamaika Takılmadığında, mutlulukla, akışında Bulutlar olsa da karşında On iki ay Jamaika

Doğuştan Böyleyiz doğuştan böyleyiz böyle gideriz meydan okuruz hayata böyle severiz kendini ölümsüz zannedenler var israf edenler var ispat edenler var ** esaret ertelenmez devasız dert efendileri aklı olan kullanandır. yoksa dünya işimi vardır. ister kazan ister kaybet. ister kay kaydır kayır değişmez gerçekler ister sev ister söv fark etmez asaletimiz ** doğuştan böyleyiz böyle gideriz meydan okuruz hayata böyle severiz kendini ölümsüz zannedenler var israf edenler var ispat edenler var ** doğuştan böyleyiz böyle gideriz meydan okuruz hayata böyle severiz kendini ölümsüz zannedenler var israf edenler var ispat edenler var ** esaret ertelenmez devasız derde boyun eğilmez aklı olan kullanandır. yoksa dünya işimi vardır ister kazan ister kaybet ister kay kaydır kayır değişmez gerçekler ister sev ister söv fark etmez asaletimiz ** doğuştan böyleyiz böyle gideriz meydan okuruz hayata böyle severiz kendini ölümsüz zannedenler var israf edenler var ispat edenler var ** doğuştan böyleyiz böyle gideriz meydan okuruz hayata böyle severiz kendini ölümsüz zannedenler var israf edenler var ispat edenler var