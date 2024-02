Burcu Güneş

Kader deyip izlediğimiz Bir şey var gizleyemediğimiz Ne olduğunu bilemediğimiz Bir şey var bir şey var ** Bir gülüşün yeter hemen aklımdan neler geçer Bil ki kurulmadı sana henüz en güzel cümleler Eskimiş her şeyi bırakıp sana geliyorum Bildiğim her şeyi unutup sana yürüyorum ** Aşk geçiyormuş İstanbul’dan Aşk beni bulmuş yalnızlardan Aşk tanımış kalp yarasından Aşk ** Yolladığın mesaj ne güzel diye ona bakıyorum Biz diye başlayan her cümleyi çok seviyorum Eskimiş her şeyi bırakıp sana geliyorum Bildiğim her şeyi unutup sana yürüyorum ** Şehr-i İstanbul’la raks eden Bu aşk oyununu iyi bilen Gel bana karşı iskeleden Aşk geçiyormuş bu şehirden İki kişilik bütün hissedilen Kopma sakın bu mücadeleden ** Biz senle tek beden Tek kalp tek ruh tek replikten Gel istersen tut ellerimden Geçelim hemen kendimizden