Burcu Güneş

Sen sevmeye yeltenmemişsin çocuk Belki de kendine güvenmemişsin Gönlün kurak yaşlarla büyümemişsin çocuk Nefes almak yeter sanma Yaşamayı öğrenmemişsin *** Denedim denedim diyorsun anlamıyorsun Her sevginin sonu acı çekmek mi sanıyorsun *** Sevenler gerçekten gider mi? Gitmekle sevgi biter mi? Gönül gül gibidir Dikenler gönül deler mi? *** Gül kokusu kalır sana dokunanın elinde Sanma ki kalp yaşar yalanların himayesinde Zulümler diken olur hercai hevesinde Unutma dikenin güzelliği Yalnız gül sayesinde *** Gül kokusu kalır sana dokunanın elinde Sanma ki kalp yaşar yalanların himayesinde Zulümler diken olur hercai hevesinde Unutma dikenin güzelliği Yalnız gül sayesinde

Hep aynı hikaye Gönlüm düşünce aşka Her ayrılık aynı Yalnız kişiler başka *** Hep aynı yalnızlık Aynı tanıdık telaş Hep aynı her şey aynı Sanki birbirine eş *** Geçer geçer daha öncekiler gibi buda geçer Neler neler geçmedi ki Yine düşer deli divane gönlüm aşka aşka aşka vurgunum ben *** Hep aynı heyecan Aynı çocuksu hayat Ben böyle biraz deli Sende bir an öyle kal Nasıl olsa *** Geçer daha öncekiler gibi buda geçer Neler neler geçmedi ki Yine düşer deli divane gönlüm aşka aşka aşka vurgunum ben