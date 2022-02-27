Burcu Güneş

Meğer onun gelicem dediği Kalbimin sevgimin hakkından gelişiymiş Meğer onun dönücem dediği Verdiği sözlerden yeminlerden dönmekmiş Meğer onun alıcam dediği En sonunda benim günahımmış *** Geceler usandı, acılar usandı Çığlıklar usandı, şarkılar usandı Ondan ne kaldıysa kalbime dolandı Bekliyorum gelsin bir tek canım kaldı *** Ateşe verseler dünyayı kaç yazar Yanmadı kimse böyle benim içim kadar Çekip gitsem bir gün silinsem dünyadan İnan ki aşkın beni baştan yazar *** Ateşe verseler dünyayı kaç yazar Yanmadı kimse böyle benim içim kanar Çekip gitsem bir gün silinsem dünyadan İnan ki aşkın beni baştan yazar *** Meğer onun gelicem dediği Kalbimin sevgimin hakkından gelişiymiş Meğer onun dönücem dediği Verdiği sözlerden yeminlerden dönmekmiş Meğer onun alıcam dediği En sonunda benim ahımmış *** Geceler usandı, acılar usandı Çığlıklar usandı, şarkılar usandı Ondan ne kaldıysa kalbime dolandı Bekliyorum gelsin bir tek canım kaldı *** Ateşe verseler dünyayı kaç yazar Yanmadı kimse böyle benim içim kadar Çekip gitsem bir gün silinsem dünyadan İnan ki aşkın beni baştan yazar *** Ateşe verseler dünyayı kaç yazar Yanmadı kimse böyle benim içim kanar Çekip gitsem bir gün silinsem dünyadan İnan ki aşkın beni baştan yazar