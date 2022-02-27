Aşkın Beni Baştan Yazar Şarkı Sözleri
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Burcu Güneş
Aşkın Beni Baştan Yazar
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Meğer onun gelicem dediği
Kalbimin sevgimin hakkından gelişiymiş
Meğer onun dönücem dediği
Verdiği sözlerden yeminlerden dönmekmiş
Meğer onun alıcam dediği
En sonunda benim günahımmış
***
Geceler usandı, acılar usandı
Çığlıklar usandı, şarkılar usandı
Ondan ne kaldıysa kalbime dolandı
Bekliyorum gelsin bir tek canım kaldı
***
Ateşe verseler dünyayı kaç yazar
Yanmadı kimse böyle benim içim kadar
Çekip gitsem bir gün silinsem dünyadan
İnan ki aşkın beni baştan yazar
***
Ateşe verseler dünyayı kaç yazar
Yanmadı kimse böyle benim içim kanar
Çekip gitsem bir gün silinsem dünyadan
İnan ki aşkın beni baştan yazar
***
Meğer onun gelicem dediği
Kalbimin sevgimin hakkından gelişiymiş
Meğer onun dönücem dediği
Verdiği sözlerden yeminlerden dönmekmiş
Meğer onun alıcam dediği
En sonunda benim ahımmış
***
Geceler usandı, acılar usandı
Çığlıklar usandı, şarkılar usandı
Ondan ne kaldıysa kalbime dolandı
Bekliyorum gelsin bir tek canım kaldı
***
Ateşe verseler dünyayı kaç yazar
Yanmadı kimse böyle benim içim kadar
Çekip gitsem bir gün silinsem dünyadan
İnan ki aşkın beni baştan yazar
***
Ateşe verseler dünyayı kaç yazar
Yanmadı kimse böyle benim içim kanar
Çekip gitsem bir gün silinsem dünyadan
İnan ki aşkın beni baştan yazar