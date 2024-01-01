Burcu Güneş

-
Ateş bir gün suyu görmüş yüce dağların ardında
Sevdalanmış onun deli dalgalarında
Hırçın hırçın kayalara vuruşuna
Yüreğindeki duruluğa
**
Demiş ki suya: "Gel sevdalım ol"
"Hayatıma anlam veren mucizem ol"
Su dayanamamış ateşin gözlerindeki sıcaklığa
"Al" demiş "Yüreğim sana armağan"
**
Sarılmış ateşle su birbirlerine sıkıca
Kopmamacasına, kopamacasına
Ateşin yüreğini sadece su
Suyun yüreğini ateş alır olmuş
**
Ateşin yüreğini sadece su
Suyun yüreğini ateş alır olmuş
Ateş bir gün suyu görmüş yüce dağların ardında
Sevdalanmış onun deli dalgalarında
**
Hırçın hırçın kayalara vuruşuna
Yüreğindeki duruluğa
Demiş ki suya: "Gel sevdalım ol"
"Hayatıma anlam veren mucizem ol"
**
Su dayanamamış ateşin gözlerindeki sıcaklığa
"Al" demiş "Yüreğim sana armağan"
Sarılmış ateşle su birbirlerine sıkıca
Kopmamacasına, kopamamacasına
**
Ateşin yüreğini sadece su
Suyun yüreğini ateş alır olmuş
Ateşin yüreğini sadece su
Suyun yüreğini ateş alır olmuş
**
Ateşin yüreğini sadece su
Suyun yüreğini ateş alır olmuş
Ateşin yüreğini sadece su
Suyun yüreğini ateş alır olmuş
-
Ben aramazsam aramazsın
Ben sormazsam sormazsın
Bu zamanda bu devirde
Benim gibi sevgili bulamazsın
***
Güneş olsan doğmazsın
Yağmur olsan yağmazsın
Her şeyin yalan dolan
Hiç sözünde durmazsın
***
Ben aramazsam aramazsın
Ben sormazsam sormazsın
Bu zamanda bu devirde
Benim gibi sevgili bulamazsın
***
Güneş olsan doğmazsın
Yağmur olsan yağmazsın
Her şeyin yalan dolan
Hiç sözünde durmazsın.
-
Al gönlümü bir kuru dalla bir tatlı sözle
her vuruşunda kalbim ağlıyor ağlıyor ince ince
Ses ver sana zalim demeye dilim varmıyor
Ah aşk affedilmişliğine minnet et diyor
***
Senin eşin bir benzerin yok
ben aşkı sende bildim
Zulümlerin hüzün vermiyor
Önce Allah sonra sensin
***
Gözlerinde bıraktım aşkı, sevdayı
yok diyemem hiç bir şeye değişemem ki bu rüyayı
sende öyle bir yürek var ki bu dünyayı yak istersen
geri dönüş kaçınılmaz olur aşk gözlerimdeyken
***
Gel, benim baktığım yerden bir bak kendine
Gör, hayatımın senden öncesi hatırlanmıyor bile
Sus, söylemediğin sözleri duydum saydım üzülme
Biz, iki kişilik bir dünya yarattık ya seninle
***
Senin eşin bir benzerin yok
ben aşkı sende bildim
Zulümlerin hüzün vermiyor
Önce Allah sonra sensin
***
Gözlerinde bıraktım aşkı, sevdayı
yok diyemem hiç bir şeye değişemem ki bu rüyayı
sende öyle bir yürek var ki bu dünyayı yak istersen
geri dönüş kaçınılmaz olur aşk gözlerimdeyken
-
Kader deyip izlediğimiz
Bir şey var gizleyemediğimiz
Ne olduğunu bilemediğimiz
Bir şey var bir şey var
**
Bir gülüşün yeter hemen aklımdan neler geçer
Bil ki kurulmadı sana henüz en güzel cümleler
Eskimiş her şeyi bırakıp sana geliyorum
Bildiğim her şeyi unutup sana yürüyorum
**
Aşk geçiyormuş İstanbul’dan
Aşk beni bulmuş yalnızlardan
Aşk tanımış kalp yarasından
Aşk
**
Yolladığın mesaj ne güzel diye ona bakıyorum
Biz diye başlayan her cümleyi çok seviyorum
Eskimiş her şeyi bırakıp sana geliyorum
Bildiğim her şeyi unutup sana yürüyorum
**
Şehr-i İstanbul’la raks eden
Bu aşk oyununu iyi bilen
Gel bana karşı iskeleden
Aşk geçiyormuş bu şehirden
İki kişilik bütün hissedilen
Kopma sakın bu mücadeleden
**
Biz senle tek beden
Tek kalp tek ruh tek replikten
Gel istersen tut ellerimden
Geçelim hemen kendimizden
-
Yaklaş bana
Gel hadi
Dokun bana
Sev beni
**
Farkındayım, sende düşündüğümden fazlası var
Ben kalbine odaktayım (odaktayım, odaktayım)
Çok yakındayım, şu görebileceğinden âlâsı var
Epeydir son duraktayım (son duraktayım, son duraktayım)
**
Aşk demlenip tam kararına gelince ona dokunulmaz
Dikkat et yakar, aman keyfini çıkar
**
Azar, azar alev alıyoruz çekim alanı içinde
Duman, duman yine tütüyoruz, eşim olanı bulur gece
Azar, azar alev alıyoruz çekim alanı içinde
Duman duman yine tütüyoruz, eşim olanı bulur gece
Farkındayım, sende düşündüğümden fazlası var
**
Ben kalbine odaktayım (odaktayım, odaktayım)
Çok yakındayım, şu görebileceğinden âlâsı var
Epeydir son duraktayım (son duraktayım, son duraktayım)
Aşk demlenip tam kararına gelince ona dokunulmaz
Dikkat et yakar, aman keyfini çıkar
**
Azar, azar alev alıyoruz çekim alanı içinde
Duman, duman yine tütüyoruz, eşim olanı bulur gece
Azar, azar alev alıyoruz çekim alanı içinde
Duman, duman yine tütüyoruz, eşim olanı bulur gece
**
Azar, azar
Azar, azar
Duman, duman
Duman, duman
-
Mutluyuz aşktan uçmuşuz
Yandık ezelden sarhoşuz
Canlıyız kanımız kaynıyor
Çocukluk saflığındayız
**
O canımın yarısı
Dört yapraklı yoncası
Şans meleğim uğurum nerde
Annem babam bir yana
Pek kıymetlim yanımda
Haykırmak istiyorum
Tüm Dünyaya
**
Sevgilimi o kadar çok seviyorum ki
Bilmeyen varsa bilsin
Sevgilimi o kadar çok seviyorum ki
Duymayan varsa duysun
-
Yan yana uzanıp
Gökyüzüne baktığımız anda
Hayatımın değişeceğini anladığım o anda
**
Dekorumuz yıldızlar ve
Kahkaha atan martılar
Esiyor ılık bi rüzgar
**
Seninle içimde huzur var
**
Sihirbaz, sihirbazsın, inanılmaz
Sen her şeyi yaparsın
**
En son inadım da kırıldı gitti
Çok düşününce zamanım geçti
Zor seçerdim de ne oldu şimdi
Aşık mı oldum yani? Aşık mı oldum şimdi?
**
Sihirbaz, sihirbazsın, inanılmaz
Sen her şeyi yaparsın
-
Ayrıldık günler önce
Sözün bittiği yerde
Ama bu kalp seni unutmuyor
**
Başıboş gecelerde
İki adım ötende
Yaşıyorum da ruhun duymuyor
**
Di’li geçmiş zamanda kaldık
Özrü yok sandık
Yeni bir hayata daldık
Acımadık aşka kaçarken
**
Di’li geçmiş zamanda kaldık
Kimlere aldandık
Hani sadece dargındık
Saramadık aşkı yaşarken
**
Teselli bulsalar da
Tadım yok buralarda
Giydiğim hiçbir şey yakışmıyor
**
Işıklı caddelerde
Gezip durdum dün gece
Başka yüzler beni avutmuyor
**
Di’li geçmiş zamanda kaldık
Özrü yok sandık
Yeni bir hayata daldık
Acımadık aşka kaçarken
**
Di’li geçmiş zamanda kaldık
Kimlere aldandık
Hani sadece dargındık
Saramadık aşkı yaşarken
-
Doğru neden yok aslında
Gitmek istedin de gittin
Her şeye sırtını döndün
Bundan ibaret
**
Söyle canım sıkıldın mı
Benim kadar yıkıldın mı
Sil aklımdan soruları
Bundan ibaret
**
Rüzgar gibi seller gibi
Aşkım seviyorum seni
Kibrit kadar kolay yakma
Yeniden giriver dünyama
**
Tüm kareler çöküyor bak
Kalbime saplana saplana
Senden tek isteğim sensin
Bundan ibaret
**
Söyle canım sıkıldın mı
Benim kadar yıkıldın mı
Sil aklımdan soruları
Bundan ibaret
**
Rüzgar gibi seller gibi
Aşkım seviyorum seni
Kibrit kadar kolay yakma
Yeniden giriver dünyama.
-
İki dudak arasında kopsa bir fırtına
Çaresiz taşlara serileceğiz
Yılları düğümledik bir söz uğruna
Kırıldık, biz aşka tövbeliyiz
**
Bahar bir ten gibi sarınca beni
Yaz dokununca gizlilerime
Güze saklanır aşk iniltileri
Biz dal mıyız, biz çiçek miyiz?
**
Saçımı alsan bir gece eline
Nefesinle uğsan bileklerimi
Bir ateş böceği ayinine
Bıraktık gurur çiçekleri
**
Bir damla gözyaşı yoksa bir aşkta
Şarabı kim neden icat etti bilmem
Dudağıma alevi koyan isyansa
Ah yol ayrımındayız, ben senle gelmem
**
Bahar bir ten gibi sarınca beni
Yaz dokununca gizlilerime
Güze saklanır aşk iniltileri
Biz dal mıyız, biz çiçek miyiz?
**
Saçımı alsan bir gece eline
Nefesinle uğsan bileklerimi
Bir ateş böceği ayinine
Bıraktık gurur çiçekleri
**
Saçımı alsan bir gece eline
Nefesinle uğsan bileklerimi
Bir ateş böceği ayinine
Bıraktık gurur çiçekleri
-
Al gönlümü bir kuru dalla, bir tatlı sözle
Her vuruşunda kalbim ağlıyor, ağlıyor ince ince
Ses ver, sana "Zalim" demeye dilim varmıyor
Ah, aşk "Affedilmişliğine minnet et" diyor
**
Senin eşin, bir benzerin yok
Ben aşkı sende bildim
Zulümlerin hüzün vermiyor
Önce Allah, sonra sensin
**
Gözlerinde bıraktım aşkı, sevdayı
Yok diyemem, hiçbir şeye değişemem ki bu rüyayı
Sende öyle bir yürek var ki bu dünyayı yak istersen
Geri dönüş kaçınılmaz olur aşk gözlerimdeyken
**
Gel, benim baktığım yerden bir bak kendine
Gör, hayatımın senden öncesi hatırlanmıyor bile
Sus, söylemediğin sözleri duydum, saydım, üzülme
Biz iki kişilik bir dünya yarattık ya seninle
**
Senin eşin, bir benzerin yok
Ben aşkı sende bildim
Zulümlerin hüzün vermiyor
Önce Allah, sonra sensin
**
Gözlerinde bıraktım aşkı, sevdayı
Yok diyemem, hiçbir şeye değişemem ki bu rüyayı
Sende öyle bir yürek var ki bu dünyayı yak istersen
Geri dönüş kaçınılmaz olur aşk gözlerimdeyken
-
Al gönlümü bir kuru dalla, bir tatlı sözle
Her vuruşunda kalbim ağlıyor, ağlıyor ince ince
Ses ver, sana "Zalim" demeye dilim varmıyor
Ah, aşk "Affedilmişliğine minnet et" diyor
**
Senin eşin, bir benzerin yok
Ben aşkı sende bildim
Zulümlerin hüzün vermiyor
Önce Allah, sonra sensin
**
Gözlerinde bıraktım aşkı, sevdayı
Yok diyemem, hiçbir şeye değişemem ki bu rüyayı
Sende öyle bir yürek var ki bu dünyayı yak istersen
Geri dönüş kaçınılmaz olur aşk gözlerimdeyken
**
Gel, benim baktığım yerden bir bak kendine
Gör, hayatımın senden öncesi hatırlanmıyor bile
Sus, söylemediğin sözleri duydum, saydım, üzülme
Biz iki kişilik bir dünya yarattık ya seninle
**
Senin eşin, bir benzerin yok
Ben aşkı sende bildim
Zulümlerin hüzün vermiyor
Önce Allah, sonra sensin
**
Gözlerinde bıraktım aşkı, sevdayı
Yok diyemem, hiçbir şeye değişemem ki bu rüyayı
Sende öyle bir yürek var ki bu dünyayı yak istersen
Geri dönüş kaçınılmaz olur aşk gözlerimdeyken