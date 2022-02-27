Burcu Güneş

Benim hala umudum var,
İsyan etsem de istediğim kadar.
İnat etsem bile, bırakmazlar sahibim var,
***
Benim hala umudum var.
Seviyorlar bazen soruyorlar,
Hayran hayran seyret, ister katıl ister vazgeç.
***
Güzel günler, bizi bekler,
Eyvallah dersin, olur biter.
***
Boyun büküp önünde, ağlasam sessizce,
Şu garip gönlüm, af olur mu?
Bu fırtına durulur mu? Benden adam olur mu?
Korkarım aşka zararım dokunur mu?
***
Elveda sana, yeter tamam,
Bitsin artık bu dram, bu fotoroman.
Ham meyvayız hala, koparmışlar dalımızdan.
***
Güzel günler, bizi bekler,
Eyvallah dersin, geçer gider.
Güzel günler, bizi bekler,
Eyvallah dersin, olur biter.
***
Bıraksam kendimi, şöyle oh ne rahat,
Bu da geçer gülüm, yaşamana bak.
Alınacak dersler var, sorulacak sorular,
Bu da geçer gülüm bizden bu kadar.
***
Zor olsa da, galiba dönüyorum sana,
Gel dersen hemen.
Çağırmazsan geçerken,
Yerle gök arasında, bir yerde.
***
Sen beni tanımazsın,
Severim de söylemem.
Sen beni uzak sanırsın,
Bilirim söz dinlemem.
***
Ah bu ben kendimi, nerelere koşsam?
Saklansam bir yerlerde, gizlice ağlasam,
Ah bu ben kendimi, nerelerde bulsam?
Çekilsem sahillere, hayaller mi kursam.
***
Nerelere koşsam?
Gizlice ağlasam
Nerelerde bulsam?
Hayaller mi kursam
***
Ah bu ben kendimi, nerelere koşsam?
Saklansam bir yerlerde, gizlice ağlasam,
Ah bu ben kendimi, nerelerde bulsam?
Çekilsem sahillere, hayaller mi kursam.