Burcu Güneş

Benim hala umudum var, İsyan etsem de istediğim kadar. İnat etsem bile, bırakmazlar sahibim var, *** Benim hala umudum var. Seviyorlar bazen soruyorlar, Hayran hayran seyret, ister katıl ister vazgeç. *** Güzel günler, bizi bekler, Eyvallah dersin, olur biter. *** Boyun büküp önünde, ağlasam sessizce, Şu garip gönlüm, af olur mu? Bu fırtına durulur mu? Benden adam olur mu? Korkarım aşka zararım dokunur mu? *** Elveda sana, yeter tamam, Bitsin artık bu dram, bu fotoroman. Ham meyvayız hala, koparmışlar dalımızdan. *** Güzel günler, bizi bekler, Eyvallah dersin, geçer gider. Güzel günler, bizi bekler, Eyvallah dersin, olur biter. *** Bıraksam kendimi, şöyle oh ne rahat, Bu da geçer gülüm, yaşamana bak. Alınacak dersler var, sorulacak sorular, Bu da geçer gülüm bizden bu kadar. *** Zor olsa da, galiba dönüyorum sana, Gel dersen hemen. Çağırmazsan geçerken, Yerle gök arasında, bir yerde. *** Sen beni tanımazsın, Severim de söylemem. Sen beni uzak sanırsın, Bilirim söz dinlemem. *** Ah bu ben kendimi, nerelere koşsam? Saklansam bir yerlerde, gizlice ağlasam, Ah bu ben kendimi, nerelerde bulsam? Çekilsem sahillere, hayaller mi kursam. *** Nerelere koşsam? Gizlice ağlasam Nerelerde bulsam? Hayaller mi kursam *** Ah bu ben kendimi, nerelere koşsam? Saklansam bir yerlerde, gizlice ağlasam, Ah bu ben kendimi, nerelerde bulsam? Çekilsem sahillere, hayaller mi kursam.