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Diskomatik Şarkı Sözleri

Burcu Güneş Diskomatik şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burcu Güneş Diskomatik şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Diskomatik sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burcu Güneş

Burcu Güneş

Diskomatik

  • Bir Sevgi İstiyorum Ft Hüseyin Karadayı

  • Güler misin, ağlar mısın?

  • Sevenler Ağlarmış Ft Ziynet Sali

  • Alışkın Değiliz (Hüseyin Karadayı)

  • Ayrılsak Ölürüz Biz (Hüseyin Karadayı)

  • Soğuk Odalar (Hüseyin Karadayı)

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