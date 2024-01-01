Burcu Güneş

Bir Sevgi İstiyorum Ft Hüseyin Karadayı Yılları durduracak Güneşi doğduracak Dünyamı dolduracak Bir sevgi istiyorum *** Yılları durduracak Güneşi doğduracak Dünyamı dolduracak Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Halimi anlayacak Derdime katlanacak Benimle ağlayacak Sevgili istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Halimi anlayacak Derdime katlanacak Benimle ağlayacak Sevgili istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Sevgili istiyorum

Sevenler Ağlarmış Ft Ziynet Sali Bir yârim olsun isterdim, gözleri yeşil Bir yârim olsun isterdim, gül yüzü gülen Onu çok sevmek isterdim, delice sevmek Peşinden koşup koşup, sonunda almak *** Ben sevmek, sevmek isterdim Nerden bilirdim, sevenler ağlarmış Ben sevmek, sevmek isterdim Nerden bilirdim, sevenler ağlarmış *** Bir yârim oldu sonunda, gözleri yeşil Bir yârim oldu sonunda, gül yüzü gülen Sevmeyi tattım sonunda, delice sevdim Fakat aşkın sonunu, ben hiç bilmezdim *** Ben sevmek, sevmek isterdim Nerden bilirdim, sevenler ağlarmış Ben sevmek, sevmek isterdim Nerden bilirdim, sevenler ağlarmış