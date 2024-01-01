Burcu Güneş

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Beri gel daha beri, daha beri
Bu yol vuruculuk nereye dek böyle?
Bu hır gür, bu savaş nereye dek?
Sen bensin işte, ben senim işte
**
Ne diye bu direnme böyle, ne diye?
Ne diye aydınlıktan kaçar, aydınlık ne diye?
Topumuz bir tek olgun kişiyiz bir tek
Ne diye böyle şaşı olmuşuz, ne diye?
**
Zengin yoksulu hor görür, ne diye?
Sağ soluna yan bakar, ne diye?
İkisi de senin elin, ikisi de
Peki kutlu ne, kutsuz ne?
**
Topumuz bir tek inciyiz, bir tek
Başımız da tek, aklımız da tek
Ne diye iki görür olup kalmışız iki büklüm
Gök kubbenin altında ne diye?
**
Sen habire gevele dur bakalım
Habire "Usul boylu birlik çam ağacı" de
Sonu nereye varır bunun, nereye?
Şu beş duyudan, altı yönden
Varını yoğunu birliğe çek, birliğe
**
Kendine gel, benlikten çık, uzak dur
İnsanlara karıl insanlara, insanlarla bir ol
İnsanlarla bir oldun mu bir madensin, bir ulu deniz
Kendinde kaldın mı bir damlasın, bir dane
**
Erkek arslan dilediğini yapar
Köpek köpekliğini ede durur
Tertemiz can canlığını işler
Beden de bedenliğini yapar, bedenliğini
**
Ama sen canı da bir bil, bedeni de
Yalnız sayı da çoktur onlar alabildiğine
Hani bademler gibi, bademler gibi
Ama hepsindeki yağ bir
**
Dünyada nice diller var, nice diller
Ama hepsinde anlam bir
Sen kapları, testileri hele bir kır
Sular nasıl bir yol tutar gider
**
Hele birliğe ulaş hır gürü, savaşı bırak
Can nasıl koşar, bunu canlara iletir
-
Bayram sabahında çocuklar gibi
Giyinip kuşanıp bekleyeceksin
Bütün duvarlarda adın yazacak
Bütün sokakları süsleyeceksin
Bütün duvarlarda adın yazacak
Bütün sokakları süsleyeceksin
***
Eski sevdamızdan başın dönecek
Görür görmez beni ağlayacaksın
Bir anda unutup acılarını
Koşup saçlarımı okşayacaksın
***
Bir sabah karşında göreceksin beni
Yüreğinde o an anılar canlanacak
***
Gidişim suskun olmuştu
Gidişim yorgun olmuştu
Dönüşüm muhteşem olacak
Dönüşüm muhteşem olacak
***
Elimde çok sevdiğin kırmızı güller
Hasret dolu kalbim hâlâ sımsıcak
Gözlerimde umut yüklü trenler
Cebimden solmuş bir resmin çıkacak
Gözlerimde umut yüklü trenler
Cebimden solmuş bir resmin çıkacak
***
Eski sevdamızdan başın dönecek
Görür görmez beni ağlayacaksın
Bir anda unutup acılarını
Koşup saçlarımı okşayacaksın
***
Bir sabah karşında göreceksin beni
Yüreğinde o an anılar canlanacak
***
Gidişim suskun olmuştu
Gidişim yorgun olmuştu
Dönüşüm muhteşem olacak
Dönüşüm muhteşem olacak
-
Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü
Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü
Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü
Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü
***
"Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem
"Girme aşk kapısından, güler sana el âlem"
"Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem
"Girme aşk kapısından, güler sana el âlem"
***
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
***
Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü
Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü
Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü
Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü
***
"Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem
"Girme aşk kapısından, güler sana el âlem"
"Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem
"Girme aşk kapısından, güler sana el âlem"
***
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
***
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
***
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
-
Düşününce kalbim çarpıyor birden
Sahipsiz bir köleyim, al varlığımı
Düşününce kalbim çarpıyor birden
Sahipsiz bir köleyim, al varlığımı
***
Sensiz olmak daha beter ölümden, yârim
Duymaz mısın hâlâ yalvardığımı?
Sensiz olmak daha beter ölümden, yârim
Duymaz mısın hâlâ yalvardığımı?
***
Sen gittin mi ben ölürüm
Batar limanda gemiler
Kanadı kırılır kuşların
Bütün ışıklar söner
***
Sen gittin mi ben ölürüm
Batar limanda gemiler
Kanadı kırılır kuşların
Bütün ışıklar söner
***
Düşününce kalbim çarpıyor birden
Sahipsiz bir köleyim, al varlığımı
Düşününce kalbim çarpıyor birden
Sahipsiz bir köleyim, al varlığımı
***
Sensiz olmak daha beter ölümden, yârim
Duymaz mısın hâlâ yalvardığımı?
Sensiz olmak daha beter ölümden, yârim
Duymaz mısın hâlâ yalvardığımı?
***
Sen gittin mi ben ölürüm
Batar limanda gemiler
Kanadı kırılır kuşların
Bütün ışıklar söner
***
Sen gittin mi ben ölürüm
Batar limanda gemiler
Kanadı kırılır kuşların
Bütün ışıklar söner
***
Sen gittin mi ben ölürüm
Batar limanda gemiler
Kanadı kırılır kuşların
Bütün ışıklar söner
***
Sen gittin mi ben ölürüm
Batar limanda gemiler
Kanadı kırılır kuşların
Bütün ışıklar söner
Sen gittin mi ben ölürüm
-
Hani ben ölsemde aşkım yaşardı
Hani gözlerinden sevgim taşardı
Hani kalbin yalnız bana koşardı
Kim kimi unuttu söyle sevgilim
***
Gün oldu gün oldu bin kere öldük
***
Gün oldu gün olduağladık güldük
Karanlıklar içinde yalnızlığı bölüştük
Gün oldu gün oldu sevdaya düştük
***
Bir gece yarısı kaçıpta gittin
Gönlümde bir yara açıpta gittin
Şimdi diyordunki beni mahvettin
Kim kimi unuttu söyle birtanem
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