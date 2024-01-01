Burcu Güneş

Beri gel daha beri, daha beri Bu yol vuruculuk nereye dek böyle? Bu hır gür, bu savaş nereye dek? Sen bensin işte, ben senim işte ** Ne diye bu direnme böyle, ne diye? Ne diye aydınlıktan kaçar, aydınlık ne diye? Topumuz bir tek olgun kişiyiz bir tek Ne diye böyle şaşı olmuşuz, ne diye? ** Zengin yoksulu hor görür, ne diye? Sağ soluna yan bakar, ne diye? İkisi de senin elin, ikisi de Peki kutlu ne, kutsuz ne? ** Topumuz bir tek inciyiz, bir tek Başımız da tek, aklımız da tek Ne diye iki görür olup kalmışız iki büklüm Gök kubbenin altında ne diye? ** Sen habire gevele dur bakalım Habire "Usul boylu birlik çam ağacı" de Sonu nereye varır bunun, nereye? Şu beş duyudan, altı yönden Varını yoğunu birliğe çek, birliğe ** Kendine gel, benlikten çık, uzak dur İnsanlara karıl insanlara, insanlarla bir ol İnsanlarla bir oldun mu bir madensin, bir ulu deniz Kendinde kaldın mı bir damlasın, bir dane ** Erkek arslan dilediğini yapar Köpek köpekliğini ede durur Tertemiz can canlığını işler Beden de bedenliğini yapar, bedenliğini ** Ama sen canı da bir bil, bedeni de Yalnız sayı da çoktur onlar alabildiğine Hani bademler gibi, bademler gibi Ama hepsindeki yağ bir ** Dünyada nice diller var, nice diller Ama hepsinde anlam bir Sen kapları, testileri hele bir kır Sular nasıl bir yol tutar gider ** Hele birliğe ulaş hır gürü, savaşı bırak Can nasıl koşar, bunu canlara iletir