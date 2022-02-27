Çile Bülbülüm Çile Şarkı Sözleri
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Burcu Güneş
Çile Bülbülüm Çile
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Bülbülüm gel de dile
Söyle benimle bile
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Sesini duyur ele
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
***
Çile, ah çile bülbülüm Allah
Çile bülbülüm çile
***
Issız yuvanda tektin
Çekilmez çile çektin
Kim derdi gülecektin
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
***
Çile, ah çile bülbülüm Allah
Çile bülbülüm çile
***
Müjde ey güzel kuşum
Bahara erdi kışım
Gülüyor içim dışım
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
***
Çile, ah çile bülbülüm Allah
Çile bülbülüm çile