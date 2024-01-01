Çile Bülbülüm Şarkı Sözleri
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Burcu Güneş
Çile Bülbülüm
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Bülbülüm gel de dile
Söyle benimle bile
Sesini duyur ele
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
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Çile, aah, ah çile bülbülüm Allah
Çile bülbülüm çile
Issız yuvanda tektin
Çekilmez çile çektin
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Kim derdi gülecektin
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
Çile, aah, ah çile bülbülüm Allah
Çile bülbülüm çile
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Müjde ey güzel kuşum
Bahara döndü kışım
Eriyor içim dışım
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
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Çile, aah, ah çile bülbülüm Allah
Çile bülbülüm çile
Çile, aah, ah çile bülbülüm Allah
Çile bülbülüm çile