Darmaduman Şarkı Sözleri
Burcu Güneş Darmaduman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burcu Güneş Darmaduman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Darmaduman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Bak etrafına bak,
Görürsen benim kadar seven durma
Git yak, bizi durma yak
Savur küllerimizi hatta öyle git
**
Unut onu artık dediler senelerce
Belki döner dedim elinde çiçeklerle
Hep aralık bıraktım uykularımın kapısını
Sen rüyalarıma gel sozlerisozu.com diye
**
Sevdanın kıymetini bilmiyorsan eğer
Olsan ne olur bu dünyada allame-i cihan
Aşktan yara almak diye bir şey varsa eğer
Bendeki durum şu an kan revan
**
Kalp kıymeti bilmiyorsan eğer
Olsan nolur ki en ala sultan
Aşktan yanmak varsa eğer
Bendeki durum şu an darmaduman