Burcu Güneş

Bak etrafına bak, Görürsen benim kadar seven durma Git yak, bizi durma yak Savur küllerimizi hatta öyle git *** Unut onu artık dediler senelerce Belki döner dedim elinde çiçeklerle Hep aralık bıraktım uykularımın kapısını Sen rüyalarıma gel diye *** Sevdanın kıymetini bilmiyorsan eğer Olsan ne olur bu dünyada allame-i cihan Aşktan yara almak diye bir şey varsa eğer Bendeki durum şu an kan revan *** Kalp kıymeti bilmiyorsan eğer Olsan nolur ki en ala sultan Aşktan yanmak varsa eğer Bendeki durum şu an darmaduman