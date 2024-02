Burcu Güneş

Her şeyi bıraktın gittin erken Her şeyi bıraktın resimlerde Her şeyi bıraktın hasretlerde Seni sakladım ben de ** Eskiden diye başladım güne Emanetim bak şimdi kendime Her şeyi bıraktın ama yarım Yarım kaldı gidişinle ** Erteleme sevdiğini söyle Gelimli gidimli dünya içinde Sessiz ağladın gece Üzüldün gün bitince ** Erteleme sevgini söyle Erteleme sevdiğini söyle Gelimli gidimli dünya içinde Yaptığın hep kendine ** Üzüldün gün bitince Erteleme kendini böyle Her şeyi seçer gelmeden insan Her şeyi seçer oyun kartından ** Her şeyi seçer unutur bazen Direnir izin vermez Geçmişe neden duyulur özlem? Unutmadım bak izin kalbimde ** Anılar bıraktın ama yarım Yarım kaldı gidişinle Erteleme sevdiğini söyle Gelimli gidimli dünya içinde ** Sessiz ağladın gece Üzüldün gün bitince Erteleme sevgini söyle Erteleme sevdiğini söyle ** Gelimli gidimli dünya içinde Yaptığın hep kendine Üzüldün gün bitince Erteleme kendini böyle