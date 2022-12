Burcu Güneş

Hep aynı hikaye Gönlüm düşünce aşka Her ayrılık aynı Yalnız kişiler başka *** Hep aynı yalnızlık Aynı tanıdık telaş Hep aynı her şey aynı Sanki birbirine eş *** Geçer geçer daha öncekiler gibi buda geçer Neler neler geçmedi ki Yine düşer deli divane gönlüm aşka aşka aşka vurgunum ben *** Hep aynı heyecan Aynı çocuksu hayat Ben böyle biraz deli Sende bir an öyle kal Nasıl olsa *** Geçer daha öncekiler gibi buda geçer Neler neler geçmedi ki Yine düşer deli divane gönlüm aşka aşka aşka vurgunum ben