Gidiyorum Şarkı Sözleri
Burcu Güneş Gidiyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burcu Güneş Gidiyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gidiyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Zaman Sadece Birazcık Zaman
Geçici Bu Öfke, Bu Hırs, Bu Intikam
Acılarımız Tarih Kadar Eski
Nefes Alıp Vermek Misali Olağan
**
Zaman Sadece Birazcık Zaman
Son Bulduğu Yerde Sevgiler Bir Tek An
Böyle Benzer Izler Etrafında
Alışkanlıklarımız Bile Sıradan
**
Gidiyorum Bütün Aşklar Yüreğimde
Gidiyorum Kokun Hala Üzerimde
Sana Korkular Bıraktım Bir De Yeni Başlangıçlar
Bir Kendim Bir Ben Gidiyorum
**
Gidiyorum Bütün Aşklar Yüreğimde
Gidiyorum Kokun Hala Üzerimde
Sana Korkular Bıraktım Bir De Yeni Başlangıçlar
Bir Kendim Bir Ben Gidiyorum
**
Zaman Sadece Birazcık Zaman
Kızgınlığım Yalnızlıktan Korktuğumdan
Bilirsin Karanlıktan Da Ürkerim Çocuklar Gibi
Işıkları Hep Yakarım Bu Korkudan
**
Gidiyorum Bütün Aşklar Yüreğimde
Gidiyorum Kokun Hala Üzerimde
Sana Korkular Bıraktım Bir De Yeni Başlangıçlar
Bir Kendim Bir Ben Gidiyorum
**
Gidiyorum Bütün Aşklar Yüreğimde
Gidiyorum Kokun Hala Üzerimde
Sana Korkular Bıraktım Bir De Yeni Başlangıçlar
Bir Kendim Bir Ben Gidiyorum
**
Gidiyorum Bütün Aşklar Yüreğimde
Gidiyorum Kokun Hala Üzerimde
Sana Korkular Bıraktım Bir De Yeni Başlangıçlar
Bir Kendim Bir Ben Gidiyorum