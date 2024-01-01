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Gidiyorum Şarkı Sözleri

Burcu Güneş Gidiyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burcu Güneş Gidiyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gidiyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burcu Güneş

Burcu Güneş

Gidiyorum

  • Gidiyorum Ft Yalçın Aşan
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