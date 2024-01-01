Burcu Güneş

Zaman Sadece Birazcık Zaman Geçici Bu Öfke, Bu Hırs, Bu Intikam Acılarımız Tarih Kadar Eski Nefes Alıp Vermek Misali Olağan ** Zaman Sadece Birazcık Zaman Son Bulduğu Yerde Sevgiler Bir Tek An Böyle Benzer Izler Etrafında Alışkanlıklarımız Bile Sıradan ** Gidiyorum Bütün Aşklar Yüreğimde Gidiyorum Kokun Hala Üzerimde Sana Korkular Bıraktım Bir De Yeni Başlangıçlar Bir Kendim Bir Ben Gidiyorum ** Gidiyorum Bütün Aşklar Yüreğimde Gidiyorum Kokun Hala Üzerimde Sana Korkular Bıraktım Bir De Yeni Başlangıçlar Bir Kendim Bir Ben Gidiyorum ** Zaman Sadece Birazcık Zaman Kızgınlığım Yalnızlıktan Korktuğumdan Bilirsin Karanlıktan Da Ürkerim Çocuklar Gibi Işıkları Hep Yakarım Bu Korkudan ** Gidiyorum Bütün Aşklar Yüreğimde Gidiyorum Kokun Hala Üzerimde Sana Korkular Bıraktım Bir De Yeni Başlangıçlar Bir Kendim Bir Ben Gidiyorum ** Gidiyorum Bütün Aşklar Yüreğimde Gidiyorum Kokun Hala Üzerimde Sana Korkular Bıraktım Bir De Yeni Başlangıçlar Bir Kendim Bir Ben Gidiyorum ** Gidiyorum Bütün Aşklar Yüreğimde Gidiyorum Kokun Hala Üzerimde Sana Korkular Bıraktım Bir De Yeni Başlangıçlar Bir Kendim Bir Ben Gidiyorum