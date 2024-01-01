Burcu Güneş

Gözlerinde Bıraktım Aşkı (Retro Remix) Al gönlümü bir kuru dalla, bir tatlı sözle Her vuruşunda kalbim ağlıyor, ağlıyor ince ince Ses ver, sana "Zalim" demeye dilim varmıyor Ah, aşk "Affedilmişliğine minnet et" diyor ** Senin eşin, bir benzerin yok Ben aşkı sende bildim Zulümlerin hüzün vermiyor Önce Allah, sonra sensin ** Gözlerinde bıraktım aşkı, sevdayı Yok diyemem, hiçbir şeye değişemem ki bu rüyayı Sende öyle bir yürek var ki bu dünyayı yak istersen Geri dönüş kaçınılmaz olur aşk gözlerimdeyken ** Gel, benim baktığım yerden bir bak kendine Gör, hayatımın senden öncesi hatırlanmıyor bile Sus, söylemediğin sözleri duydum, saydım, üzülme Biz iki kişilik bir dünya yarattık ya seninle ** Senin eşin, bir benzerin yok Ben aşkı sende bildim Zulümlerin hüzün vermiyor Önce Allah, sonra sensin ** Gözlerinde bıraktım aşkı, sevdayı Yok diyemem, hiçbir şeye değişemem ki bu rüyayı Sende öyle bir yürek var ki bu dünyayı yak istersen Geri dönüş kaçınılmaz olur aşk gözlerimdeyken

Benim Gibi Sevgili Bulamazsın Ben aramazsam aramazsın Ben sormazsam sormazsın Bu zamanda bu devirde Benim gibi sevgili bulamazsın *** Güneş olsan doğmazsın Yağmur olsan yağmazsın Her şeyin yalan dolan Hiç sözünde durmazsın *** Ben aramazsam aramazsın Ben sormazsam sormazsın Bu zamanda bu devirde Benim gibi sevgili bulamazsın *** Güneş olsan doğmazsın Yağmur olsan yağmazsın Her şeyin yalan dolan Hiç sözünde durmazsın.

Gözlerinde Bıraktım Aşkı Al gönlümü bir kuru dalla bir tatlı sözle her vuruşunda kalbim ağlıyor ağlıyor ince ince Ses ver sana zalim demeye dilim varmıyor Ah aşk affedilmişliğine minnet et diyor *** Senin eşin bir benzerin yok ben aşkı sende bildim Zulümlerin hüzün vermiyor Önce Allah sonra sensin *** Gözlerinde bıraktım aşkı, sevdayı yok diyemem hiç bir şeye değişemem ki bu rüyayı sende öyle bir yürek var ki bu dünyayı yak istersen geri dönüş kaçınılmaz olur aşk gözlerimdeyken *** Gel, benim baktığım yerden bir bak kendine Gör, hayatımın senden öncesi hatırlanmıyor bile Sus, söylemediğin sözleri duydum saydım üzülme Biz, iki kişilik bir dünya yarattık ya seninle *** Senin eşin bir benzerin yok ben aşkı sende bildim Zulümlerin hüzün vermiyor Önce Allah sonra sensin *** Gözlerinde bıraktım aşkı, sevdayı yok diyemem hiç bir şeye değişemem ki bu rüyayı sende öyle bir yürek var ki bu dünyayı yak istersen geri dönüş kaçınılmaz olur aşk gözlerimdeyken

Aşk Geçiyormuş İstanbul'dan Kader deyip izlediğimiz Bir şey var gizleyemediğimiz Ne olduğunu bilemediğimiz Bir şey var bir şey var ** Bir gülüşün yeter hemen aklımdan neler geçer Bil ki kurulmadı sana henüz en güzel cümleler Eskimiş her şeyi bırakıp sana geliyorum Bildiğim her şeyi unutup sana yürüyorum ** Aşk geçiyormuş İstanbul’dan Aşk beni bulmuş yalnızlardan Aşk tanımış kalp yarasından Aşk ** Yolladığın mesaj ne güzel diye ona bakıyorum Biz diye başlayan her cümleyi çok seviyorum Eskimiş her şeyi bırakıp sana geliyorum Bildiğim her şeyi unutup sana yürüyorum ** Şehr-i İstanbul’la raks eden Bu aşk oyununu iyi bilen Gel bana karşı iskeleden Aşk geçiyormuş bu şehirden İki kişilik bütün hissedilen Kopma sakın bu mücadeleden ** Biz senle tek beden Tek kalp tek ruh tek replikten Gel istersen tut ellerimden Geçelim hemen kendimizden

Çekim Alanı Yaklaş bana Gel hadi Dokun bana Sev beni ** Farkındayım, sende düşündüğümden fazlası var Ben kalbine odaktayım (odaktayım, odaktayım) Çok yakındayım, şu görebileceğinden âlâsı var Epeydir son duraktayım (son duraktayım, son duraktayım) ** Aşk demlenip tam kararına gelince ona dokunulmaz Dikkat et yakar, aman keyfini çıkar ** Azar, azar alev alıyoruz çekim alanı içinde Duman, duman yine tütüyoruz, eşim olanı bulur gece Azar, azar alev alıyoruz çekim alanı içinde Duman duman yine tütüyoruz, eşim olanı bulur gece Farkındayım, sende düşündüğümden fazlası var ** Ben kalbine odaktayım (odaktayım, odaktayım) Çok yakındayım, şu görebileceğinden âlâsı var Epeydir son duraktayım (son duraktayım, son duraktayım) Aşk demlenip tam kararına gelince ona dokunulmaz Dikkat et yakar, aman keyfini çıkar ** Azar, azar alev alıyoruz çekim alanı içinde Duman, duman yine tütüyoruz, eşim olanı bulur gece Azar, azar alev alıyoruz çekim alanı içinde Duman, duman yine tütüyoruz, eşim olanı bulur gece ** Azar, azar Azar, azar Duman, duman Duman, duman

Ateş Ve Suyun Aşkı (Düet Fuat Güner) Ateş bir gün suyu görmüş yüce dağların ardında Sevdalanmış onun deli dalgalarında Hırçın hırçın kayalara vuruşuna Yüreğindeki duruluğa ** Demiş ki suya: "Gel sevdalım ol" "Hayatıma anlam veren mucizem ol" Su dayanamamış ateşin gözlerindeki sıcaklığa "Al" demiş "Yüreğim sana armağan" ** Sarılmış ateşle su birbirlerine sıkıca Kopmamacasına, kopamacasına Ateşin yüreğini sadece su Suyun yüreğini ateş alır olmuş ** Ateşin yüreğini sadece su Suyun yüreğini ateş alır olmuş Ateş bir gün suyu görmüş yüce dağların ardında Sevdalanmış onun deli dalgalarında ** Hırçın hırçın kayalara vuruşuna Yüreğindeki duruluğa Demiş ki suya: "Gel sevdalım ol" "Hayatıma anlam veren mucizem ol" ** Su dayanamamış ateşin gözlerindeki sıcaklığa "Al" demiş "Yüreğim sana armağan" Sarılmış ateşle su birbirlerine sıkıca Kopmamacasına, kopamamacasına ** Ateşin yüreğini sadece su Suyun yüreğini ateş alır olmuş Ateşin yüreğini sadece su Suyun yüreğini ateş alır olmuş ** Ateşin yüreğini sadece su Suyun yüreğini ateş alır olmuş Ateşin yüreğini sadece su Suyun yüreğini ateş alır olmuş

Mutluyuz (Sevgilimi O Kadar Çok Seviyorum Ki) Mutluyuz aşktan uçmuşuz Yandık ezelden sarhoşuz Canlıyız kanımız kaynıyor Çocukluk saflığındayız ** O canımın yarısı Dört yapraklı yoncası Şans meleğim uğurum nerde Annem babam bir yana Pek kıymetlim yanımda Haykırmak istiyorum Tüm Dünyaya ** Sevgilimi o kadar çok seviyorum ki Bilmeyen varsa bilsin Sevgilimi o kadar çok seviyorum ki Duymayan varsa duysun

Sihirbaz Yan yana uzanıp Gökyüzüne baktığımız anda Hayatımın değişeceğini anladığım o anda ** Dekorumuz yıldızlar ve Kahkaha atan martılar Esiyor ılık bi rüzgar ** Seninle içimde huzur var ** Sihirbaz, sihirbazsın, inanılmaz Sen her şeyi yaparsın ** En son inadım da kırıldı gitti Çok düşününce zamanım geçti Zor seçerdim de ne oldu şimdi Aşık mı oldum yani? Aşık mı oldum şimdi? ** Sihirbaz, sihirbazsın, inanılmaz Sen her şeyi yaparsın

Di'li Geçmiş Ayrıldık günler önce Sözün bittiği yerde Ama bu kalp seni unutmuyor ** Başıboş gecelerde İki adım ötende Yaşıyorum da ruhun duymuyor ** Di’li geçmiş zamanda kaldık Özrü yok sandık Yeni bir hayata daldık Acımadık aşka kaçarken ** Di’li geçmiş zamanda kaldık Kimlere aldandık Hani sadece dargındık Saramadık aşkı yaşarken ** Teselli bulsalar da Tadım yok buralarda Giydiğim hiçbir şey yakışmıyor ** Işıklı caddelerde Gezip durdum dün gece Başka yüzler beni avutmuyor ** Di’li geçmiş zamanda kaldık Özrü yok sandık Yeni bir hayata daldık Acımadık aşka kaçarken ** Di’li geçmiş zamanda kaldık Kimlere aldandık Hani sadece dargındık Saramadık aşkı yaşarken

Bundan İbaret Doğru neden yok aslında Gitmek istedin de gittin Her şeye sırtını döndün Bundan ibaret ** Söyle canım sıkıldın mı Benim kadar yıkıldın mı Sil aklımdan soruları Bundan ibaret ** Rüzgar gibi seller gibi Aşkım seviyorum seni Kibrit kadar kolay yakma Yeniden giriver dünyama ** Tüm kareler çöküyor bak Kalbime saplana saplana Senden tek isteğim sensin Bundan ibaret ** Söyle canım sıkıldın mı Benim kadar yıkıldın mı Sil aklımdan soruları Bundan ibaret ** Rüzgar gibi seller gibi Aşkım seviyorum seni Kibrit kadar kolay yakma Yeniden giriver dünyama.

Gurur Çiçekleri İki dudak arasında kopsa bir fırtına Çaresiz taşlara serileceğiz Yılları düğümledik bir söz uğruna Kırıldık, biz aşka tövbeliyiz ** Bahar bir ten gibi sarınca beni Yaz dokununca gizlilerime Güze saklanır aşk iniltileri Biz dal mıyız, biz çiçek miyiz? ** Saçımı alsan bir gece eline Nefesinle uğsan bileklerimi Bir ateş böceği ayinine Bıraktık gurur çiçekleri ** Bir damla gözyaşı yoksa bir aşkta Şarabı kim neden icat etti bilmem Dudağıma alevi koyan isyansa Ah yol ayrımındayız, ben senle gelmem ** Bahar bir ten gibi sarınca beni Yaz dokununca gizlilerime Güze saklanır aşk iniltileri Biz dal mıyız, biz çiçek miyiz? ** Saçımı alsan bir gece eline Nefesinle uğsan bileklerimi Bir ateş böceği ayinine Bıraktık gurur çiçekleri ** Saçımı alsan bir gece eline Nefesinle uğsan bileklerimi Bir ateş böceği ayinine Bıraktık gurur çiçekleri