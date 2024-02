Burcu Güneş

Al gönlümü bir kuru dalla, bir tatlı sözle Her vuruşunda kalbim ağlıyor, ağlıyor ince ince Ses ver, sana "Zalim" demeye dilim varmıyor Ah, aşk "Affedilmişliğine minnet et" diyor ** Senin eşin, bir benzerin yok Ben aşkı sende bildim Zulümlerin hüzün vermiyor Önce Allah, sonra sensin ** Gözlerinde bıraktım aşkı, sevdayı Yok diyemem, hiçbir şeye değişemem ki bu rüyayı Sende öyle bir yürek var ki bu dünyayı yak istersen Geri dönüş kaçınılmaz olur aşk gözlerimdeyken ** Gel, benim baktığım yerden bir bak kendine Gör, hayatımın senden öncesi hatırlanmıyor bile Sus, söylemediğin sözleri duydum, saydım, üzülme Biz iki kişilik bir dünya yarattık ya seninle ** Senin eşin, bir benzerin yok Ben aşkı sende bildim Zulümlerin hüzün vermiyor Önce Allah, sonra sensin ** Gözlerinde bıraktım aşkı, sevdayı Yok diyemem, hiçbir şeye değişemem ki bu rüyayı Sende öyle bir yürek var ki bu dünyayı yak istersen Geri dönüş kaçınılmaz olur aşk gözlerimdeyken

Ben aramazsam aramazsın Ben sormazsam sormazsın Bu zamanda bu devirde Benim gibi sevgili bulamazsın *** Güneş olsan doğmazsın Yağmur olsan yağmazsın Her şeyin yalan dolan Hiç sözünde durmazsın *** Ben aramazsam aramazsın Ben sormazsam sormazsın Bu zamanda bu devirde Benim gibi sevgili bulamazsın *** Güneş olsan doğmazsın Yağmur olsan yağmazsın Her şeyin yalan dolan Hiç sözünde durmazsın.

Kader deyip izlediğimiz Bir şey var gizleyemediğimiz Ne olduğunu bilemediğimiz Bir şey var bir şey var ** Bir gülüşün yeter hemen aklımdan neler geçer Bil ki kurulmadı sana henüz en güzel cümleler Eskimiş her şeyi bırakıp sana geliyorum Bildiğim her şeyi unutup sana yürüyorum ** Aşk geçiyormuş İstanbul’dan Aşk beni bulmuş yalnızlardan Aşk tanımış kalp yarasından Aşk ** Yolladığın mesaj ne güzel diye ona bakıyorum Biz diye başlayan her cümleyi çok seviyorum Eskimiş her şeyi bırakıp sana geliyorum Bildiğim her şeyi unutup sana yürüyorum ** Şehr-i İstanbul’la raks eden Bu aşk oyununu iyi bilen Gel bana karşı iskeleden Aşk geçiyormuş bu şehirden İki kişilik bütün hissedilen Kopma sakın bu mücadeleden ** Biz senle tek beden Tek kalp tek ruh tek replikten Gel istersen tut ellerimden Geçelim hemen kendimizden