Burcu Güneş

Al gönlümü bir kuru dalla bir tatlı sözle her vuruşunda kalbim ağlıyor ağlıyor ince ince Ses ver sana zalim demeye dilim varmıyor Ah aşk affedilmişliğine minnet et diyor *** Senin eşin bir benzerin yok ben aşkı sende bildim Zulümlerin hüzün vermiyor Önce Allah sonra sensin *** Gözlerinde bıraktım aşkı, sevdayı yok diyemem hiç bir şeye değişemem ki bu rüyayı sende öyle bir yürek var ki bu dünyayı yak istersen geri dönüş kaçınılmaz olur aşk gözlerimdeyken *** Gel, benim baktığım yerden bir bak kendine Gör, hayatımın senden öncesi hatırlanmıyor bile Sus, söylemediğin sözleri duydum saydım üzülme Biz, iki kişilik bir dünya yarattık ya seninle *** Senin eşin bir benzerin yok ben aşkı sende bildim Zulümlerin hüzün vermiyor Önce Allah sonra sensin *** Gözlerinde bıraktım aşkı, sevdayı yok diyemem hiç bir şeye değişemem ki bu rüyayı sende öyle bir yürek var ki bu dünyayı yak istersen geri dönüş kaçınılmaz olur aşk gözlerimdeyken