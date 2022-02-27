Sihirbaz Şarkı Sözleri
Burcu Güneş Sihirbaz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burcu Güneş Sihirbaz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sihirbaz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Ağlayacaksan al gözlerimi
Seninmiş gibi dök yaşını
Kabuslarını ver al düşlerimi
Mışıl mışıl kapat gözlerini
***
Günahlarını gönder bana
Ben çekerim senin cehennemini
***
Öyle kanadım ki ben sana
Akacak bir ben kalmadı
Öyle derindim ki ben sana
Atacak bir kulacım kalmadı
Öyle uzaktım ki ben sana
Avazı çıktığı kadar hasret kaldım
-
Ben aramazsam aramazsın
Ben sormazsam sormazsın
Bu zamanda bu devirde
Benim gibi sevgili bulamazsın
***
Güneş olsan doğmazsın
Yağmur olsan yağmazsın
Her şeyin yalan dolan
Hiç sözünde durmazsın
***
Ben aramazsam aramazsın
Ben sormazsam sormazsın
Bu zamanda bu devirde
Benim gibi sevgili bulamazsın
***
Güneş olsan doğmazsın
Yağmur olsan yağmazsın
Her şeyin yalan dolan
Hiç sözünde durmazsın.
-
Al gönlümü bir kuru dalla bir tatlı sözle
her vuruşunda kalbim ağlıyor ağlıyor ince ince
Ses ver sana zalim demeye dilim varmıyor
Ah aşk affedilmişliğine minnet et diyor
***
Senin eşin bir benzerin yok
ben aşkı sende bildim
Zulümlerin hüzün vermiyor
Önce Allah sonra sensin
***
Gözlerinde bıraktım aşkı, sevdayı
yok diyemem hiç bir şeye değişemem ki bu rüyayı
sende öyle bir yürek var ki bu dünyayı yak istersen
geri dönüş kaçınılmaz olur aşk gözlerimdeyken
***
Gel, benim baktığım yerden bir bak kendine
Gör, hayatımın senden öncesi hatırlanmıyor bile
Sus, söylemediğin sözleri duydum saydım üzülme
Biz, iki kişilik bir dünya yarattık ya seninle
***
Senin eşin bir benzerin yok
ben aşkı sende bildim
Zulümlerin hüzün vermiyor
Önce Allah sonra sensin
***
Gözlerinde bıraktım aşkı, sevdayı
yok diyemem hiç bir şeye değişemem ki bu rüyayı
sende öyle bir yürek var ki bu dünyayı yak istersen
geri dönüş kaçınılmaz olur aşk gözlerimdeyken
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-