Burcu Güneş

Ağlayacaksan al gözlerimi Seninmiş gibi dök yaşını Kabuslarını ver al düşlerimi Mışıl mışıl kapat gözlerini *** Günahlarını gönder bana Ben çekerim senin cehennemini *** Öyle kanadım ki ben sana Akacak bir ben kalmadı Öyle derindim ki ben sana Atacak bir kulacım kalmadı Öyle uzaktım ki ben sana Avazı çıktığı kadar hasret kaldım

Ben aramazsam aramazsın Ben sormazsam sormazsın Bu zamanda bu devirde Benim gibi sevgili bulamazsın *** Güneş olsan doğmazsın Yağmur olsan yağmazsın Her şeyin yalan dolan Hiç sözünde durmazsın *** Ben aramazsam aramazsın Ben sormazsam sormazsın Bu zamanda bu devirde Benim gibi sevgili bulamazsın *** Güneş olsan doğmazsın Yağmur olsan yağmazsın Her şeyin yalan dolan Hiç sözünde durmazsın.

Al gönlümü bir kuru dalla bir tatlı sözle her vuruşunda kalbim ağlıyor ağlıyor ince ince Ses ver sana zalim demeye dilim varmıyor Ah aşk affedilmişliğine minnet et diyor *** Senin eşin bir benzerin yok ben aşkı sende bildim Zulümlerin hüzün vermiyor Önce Allah sonra sensin *** Gözlerinde bıraktım aşkı, sevdayı yok diyemem hiç bir şeye değişemem ki bu rüyayı sende öyle bir yürek var ki bu dünyayı yak istersen geri dönüş kaçınılmaz olur aşk gözlerimdeyken *** Gel, benim baktığım yerden bir bak kendine Gör, hayatımın senden öncesi hatırlanmıyor bile Sus, söylemediğin sözleri duydum saydım üzülme Biz, iki kişilik bir dünya yarattık ya seninle *** Senin eşin bir benzerin yok ben aşkı sende bildim Zulümlerin hüzün vermiyor Önce Allah sonra sensin *** Gözlerinde bıraktım aşkı, sevdayı yok diyemem hiç bir şeye değişemem ki bu rüyayı sende öyle bir yürek var ki bu dünyayı yak istersen geri dönüş kaçınılmaz olur aşk gözlerimdeyken