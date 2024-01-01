Burcu Güneş

-
Güneş yoksa bugün
Bunaldın mı yoksa?
Bulutlar kapatmışsa
Oysa düşlerin farkında
**
Sen kanatlarının altında rüzgarsın
Takılmadığında
Mutlulukla, akışında
Bulutlar olsa da karşında
**
On iki ay Jamaika
Önceliklerin var
Peki yapmadıkların ne?
Ne lazım şu an sana?
**
Ruhunu yoran şeyler var
Parlıyorsun kendin için bak bugün
Takılmadığında, mutlulukla, akışında
Bulutlar olsa da karşında
**
On iki ay Jamaika
Takılmadığında, mutlulukla, akışında
Bulutlar olsa da karşında
On iki ay Jamaika
-
Hele beni bırak da geçem
Küpü doldurdum verenlerden
Haram da ziyan da demem
Ben yanarım derdimden
**
Yanarım yanarım bana nasip oldu
Bu ne gaip yoldu
Bir kaybettim bir buldum
Sallandı durdu
**
Haydi beni bırak da geçem
Seri ver serden geçeyim ben
İçim aşk kabuğum kerem
Ben geçemem derdimden
**
Yanılır sakınır bir kanıya varamam
Bir biçare kulum
Ne buldum ne uslandım
Tavlanıp durdum
-
Aynadan ne varsa yansıyan
Bu yoldan bir parça
Anlatan olursa karşıdan
Bakan her insan
**
Hatırla beni ve gün görmediğimi
İçimdeki sükûneti
Nefes kadar yakın durur, seni bekler
Çek çıkar hapsettiğin her çiçeği
**
Kendine sor biraz
Sormazsan olmaz (olmaz)
Anlasana
Olmazsan olmaz (olmaz)
**
Kendine sor biraz
Sormazsan olmaz (olmaz)
Anlasana
Olmazsan olmaz (olmaz)
**
Yargılar seni dolandıran
Algından dünyan
Var olan ne varsa armağan
Kalpten bak, uyan
**
Ve hatırla beni ve gün görmediğimi
İçimdeki sükûneti
Nefes kadar yakın durur, seni bekler
Çek çıkar hapsettiğin her çiçeği
**
Kendine sor biraz
Sormazsan olmaz (olmaz)
Anlasana
Olmazsan olmaz (olmaz)
-
İhtiyacım var sevilmeye
Eskisinden daha çok
Yakınken bile uzaktasın
Bedenin burda ruhun yok
**
İçimdeki çocuk yorgun
Aşk için şehit oldu
İnandığım ne varsa
Senle birlikte yok oldu
**
Korkmuyorum aynalardan
Suçlu ben miyim ?
Senden umudum yok zaten
Ben yeter miyim ?
-
Kurumuş yapraklar dudaklarım gibi
Gidiyorum uzaklara
Her düşen damla kalıyor ardımda
Ağlıyorum son defa
**
Dalgalar koyu mavi
Senden izler silindi
Zaman geçti
Söyle, ne değişti sence?
**
Sahip olma hiç ruhuma
Kaybol benle, kaybol
Kaybol benle
İlk öpüş gibi
**
Sahip olma hiç bana ama
Kaybol benle, kaybol
Kaybol benle
İlk seviş gibi
**
Kurumuş yapraklar dudaklarım gibi
Gidiyorum uzaklara
Haklı olmayı mutlu olmaya
Tercih ettin son defa
**
Dalgalar koyu mavi
Senden izler silindi
Zaman geçti
Söyle, ne değişti sence?
**
Sahip olma hiç ruhuma
Kaybol benle, kaybol
Kaybol benle
İlk öpüş gibi
**
Sahip olma hiç bana ama
Kaybol benle, kaybol
Kaybol benle
İlk seviş gibi
-
Her şeyi bıraktın gittin erken
Her şeyi bıraktın resimlerde
Her şeyi bıraktın hasretlerde
Seni sakladım ben de
**
Eskiden diye başladım güne
Emanetim bak şimdi kendime
Her şeyi bıraktın ama yarım
Yarım kaldı gidişinle
**
Erteleme sevdiğini söyle
Gelimli gidimli dünya içinde
Sessiz ağladın gece
Üzüldün gün bitince
**
Erteleme sevgini söyle
Erteleme sevdiğini söyle
Gelimli gidimli dünya içinde
Yaptığın hep kendine
**
Üzüldün gün bitince
Erteleme kendini böyle
Her şeyi seçer gelmeden insan
Her şeyi seçer oyun kartından
**
Her şeyi seçer unutur bazen
Direnir izin vermez
Geçmişe neden duyulur özlem?
Unutmadım bak izin kalbimde
**
Anılar bıraktın ama yarım
Yarım kaldı gidişinle
Erteleme sevdiğini söyle
Gelimli gidimli dünya içinde
**
Sessiz ağladın gece
Üzüldün gün bitince
Erteleme sevgini söyle
Erteleme sevdiğini söyle
**
Gelimli gidimli dünya içinde
Yaptığın hep kendine
Üzüldün gün bitince
Erteleme kendini böyle
-
Artık aşk yok
Aşksız sevişmeler var
Yalan hikayeler sabaha kadar
İhanetler çok aldatamazlar beni o kadar.
Bir sahil şeridi ıssız kumsallarda
Bazen dans ederken köhne bir barda yaşarım şimdi.
Yaşar bitiririm seni sabaha kadar.
**
Yok yok yok yok artık aşk yok
Aaaaa aaaaa yalnızım yalnız şimdi.
Yok yok yok yok artık aşk yok
Aaaaa aaaaa yalnızım yalnız şimdi.
**
Artık aşk yok
Aşksız sevişmeler var
Yalan hikayeler sabaha kadar
İhanetler çok aldatamazlar beni o kadar.
Bir sahil şeridi ıssız kumsallarda
Bazen dans ederken köhne bir barda yaşarım şimdi.
Yaşar bitiririm seni sabaha kadar.
**
Yok yok yok yok artık aşk yok
Aaaaa aaaaaa yalnızım yalnız şimdi.
Yok yok yok yok artık aşk yok
Aaaaa aaaaa yalnızım yalnız şimdi..
-
Ne Çok Şey Öğrendim, Az Geldi Sonrasında.
Ne Çok Ağladım, Ağlatıldım Yolunda.
Yazdığım Kaderin, Bildiğim Başrolü Bu Aslında.
Kendime Acırım, Incindiğimde Sana.
**
Ne Gurur Kalır Sonunda, Yeni Bir Umut Aklımda.
Kendime Yeminlerim Fayda Etmez Bir Anda.
Kendim Olmama Izin Ver, Hayatımı Bana Geri Ver,
Her Şeyimi Aldın, Bana Kalan En Taze Şey Yalnızlığım.
**
(Her Şeyimi Aldın Ama Artık Gitmeme Izin Ver.)
Neden, Seni Arıyorum Bittiyse.
Neden, Vazgeçemiyorum Ben Senden.
Neden, Hep Affediyorum Ben.
**
Seven, Ben Sevenim Seven.
Neden, Seni Arıyorum Bittiyse.
Neden, Vazgeçemiyorum Ben Senden.
Neden, Sana Dönüyorum Ben.
**
(Neden, Yine Dönüyorum Ben.)
Seven, Ben Sevenim Seven.
Tesadüfen Yaşanmaz Hiçbir Şey Hayatında,
Ne Çok Değerliyiz Bak Allah'ın Katında.
**
Yazdığım Kaderin, Bildiğim Başrolü Bu Aslında.
Kendime Acırım, İncindiğimde Sana.
-
Elimin altında her istediğim, ama göremiyordum.
Geçmişim izinden bir türlü kalkıp bakamıyordum.
Düğüm düğüm bağlanmışım,
İplerimi gel sen çöz şimdi.
Ruhum, ayarlı aşkına şimdi
**
Takılır aklım saçına,
Takılır aklım kokuna,
Takılır aklım bakışına,
Duramam burada duramam.
**
Takılır aklım saçına,
Takılır aklım kokuna,
Takılır bakışına,
Duramam uçamam yamacına.
**
Sevgiyi konuşur bak bak ağaçlar,
Bunu göremiyordum.
Yorulmuşum sorumlu yalnız benim,
Bunu bilemiyordum.
Dolup dolup taşarmış sevgim ama rüyalarımda
Her adım ayarlı aşkına şimdi.
-
Bir kez kırılınca düzelmiyor,
Kalbin ilacı daha bulunmadı.
Sözlerin artık yetmiyor,
Başka bir taktiğin olmalı.
**
Son kez buluşalım istedin,
Ne kaldı sanki paylaşacak.
Şeytana uydum geldim,
Bendeki cesarete bak.
**
Sense duvarındaki maskelerden,
Birini takıp gelmişsin.
Karşımdaki bu yabancı kim?
Tanıyamadım bu sen misin?
**
İhanetin bize yakışmadı,
Bırakalım artık bitsin.
Bir kez kırılınca düzelmiyor,
Kalbin ilacı daha bulunmadı.
**
Sözlerin artık yetmiyor,
Başka bir taktiğin olmalı.
Son kez buluşalım istedin,
Ne kaldı sanki paylaşacak.
**
Şeytana uydum geldim,
Bendeki cesarete bak.
Sense duvarındaki maskelerden,
Birini takıp gelmişsin.
**
Karşımdaki bu yabancı kim?
Tanıyamadım bu sen misin?
İhanetin bize yakışmadı,
Bırakalım artık bitsin.
-
Söz, yemin isteme benden güvenmezsen olmaz
Taze bırak tadını al sev biraz
Her şeyi bekleme benden cesaretsiz olmaz
Ah göze al aşkı öğren biraz
Aşk yalan değil macera değil
Yüz yüze gel kendinle biraz
Aşk yalan değil önünde eğil
Sev sevil riske gir yan biraz
**
Aşkın gayya kuyusu bile olsa
Ben düşerim içine zevk ala ala
**
Sen güvenli alanda oynuyorsun ama
Güzel olur aşkın kendisi aşksa
(Tatlı tatlı yaşa acısı da varsa herkes aşık olamaz canım anla)
**
Yok ümit isteme benden dengesizsen olmaz
Bırak tadını al sev biraz
Her şeyi bekleme benden cesaretsiz olmaz
Özgüven duy kendine biraz
Aşk yalan değil macera değil
Yüz yüze gel kendinle biraz
Aşk yalan değil önünde eğil
Sev sevil riske gir yan biraz
-
her bakışın ateş gözümden ta içime akan
ele avucu sığmam bu akşam yanıyor içim aman
**
bu aşk değil aşktan öte
tek kalan bu yanmak bize
güneş gibi çöller gibi
yıllardır bekler gibi
**
hadi kopsun kıyamet
etmem şikayet
hadi nerdeysen gel artık bitsin bu hasret
benim ruhum anladımki senden ibaret
yak ölümüne sevmekse aşk
**
bu gece beni görmeden uyuma
bu gece adımı söyle uyuma
bu gece yarını boş ver uyuma
bu gece beni görmeden uyuma
-
İstediğin kadar acıt canımı
Dindiremezsin bendeki tufanı
Çok aşıklar gördüm, sendeki aşk değil
Alışkanlık belki, zaman iyi gelir
Gitmeliyim anlıyor musun? anlıyor musun?
**
Dinliyorum söylüyor musun?
Söyle, var mı özgürlüğün bedeli?
Söyle, var mı özgürlüğün bedeli?
İstediğin kadar acıt canımı
**
Dindiremezsin bendeki tufanı
Çok aşıklar gördüm, sendeki aşk değil
Alışkanlık belki, zaman iyi gelir
Gitmeliyim anlıyor musun? anlıyor musun?
**
Dinliyorum söylüyor musun?
Söyle, var mı özgürlüğün bedeli?
Söyle, var mı özgürlüğün bedeli?
Basmış basılmış bir duygu var içinde
**
Hayaller satılmış eski bir köşende
Sonsuz, sahte her şey bu kurgunun izinde
Dayanmak zor, susmak susturmak, en derin arzunu önemse
**
Söyle, var mı?
Söyle, var mı özgürlüğün bedeli?
Söyle, var mı özgürlüğün bedeli?
-
doğuştan böyleyiz böyle gideriz
meydan okuruz hayata böyle severiz
kendini ölümsüz zannedenler var
israf edenler var
ispat edenler var
**
esaret ertelenmez devasız dert efendileri
aklı olan kullanandır. yoksa dünya işimi vardır.
ister kazan ister kaybet.
ister kay kaydır kayır değişmez gerçekler
ister sev ister söv fark etmez asaletimiz
**
doğuştan böyleyiz böyle gideriz
meydan okuruz hayata böyle severiz
kendini ölümsüz zannedenler var
israf edenler var
ispat edenler var
**
doğuştan böyleyiz böyle gideriz
meydan okuruz hayata böyle severiz
kendini ölümsüz zannedenler var
israf edenler var
ispat edenler var
**
esaret ertelenmez devasız derde boyun eğilmez
aklı olan kullanandır. yoksa dünya işimi vardır
ister kazan ister kaybet
ister kay kaydır kayır değişmez gerçekler
ister sev ister söv fark etmez asaletimiz
**
doğuştan böyleyiz böyle gideriz
meydan okuruz hayata böyle severiz
kendini ölümsüz zannedenler var
israf edenler var
ispat edenler var
**
doğuştan böyleyiz böyle gideriz
meydan okuruz hayata böyle severiz
kendini ölümsüz zannedenler var
israf edenler var
ispat edenler var
-
Gecelerin ilacı yok,
Bile bile bire bire girince.
Söyleme önemi yok,
**
Yalan yalan yalan yalan yalan.
**
Gecelerin ilacı yok,
Bile bile bire bire girince.
Söyleme önemi yok,
Yalan yalan yalan nasılsa.