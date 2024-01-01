Burcu Güneş

-
Fincanın dibinde kahve telvesi
O geliyor diyor hem de aniden
Bilmediğin biri başka yerlerden
Hayalini kurdun çok öncelerden
**
Böyle bir güzeli düşlüyordum ben
Gelmez artık dedim
Vazgeçtim birden
Yarın olsun
Erken bulacağım onu derken
**
Ne hoş tesadüf
Baktım gördüm karşımda
Kim kim kimlerden
Tam da benim yaşımda
**
Gözleri aygın baygın (kara elmas)
Hayran hayran karşımda
Kavak yelleri estir gel de benim başımda (öp de benim başımda)
-
Bak yıldızlar altında gözlerimin içine
Duy rüzgarların bize anlattığı bir şey var
***
Bak yıldızlar altında gözlerimin içine
Duy rüzgarların bize anlattığı bir şey var
***
Bir fısıltı gibi bazen o en büyük çığlıklar
Bilmezler mi gelir geçer en büyük fırtınalar
***
Biz aşkı meleklerden çaldık
Birbirimize sımsıkı bağlandık
***
Biz aşkı meleklerden çaldık
Birbirimize sımsıkı bağlandık
-
Dünkü anılar hâlâ kalbimde vurgun
Divane oldum aşka, gönlümü koydum
Ateşi yâr eden, şu canımı eriten
Her darbesi hüküm, ne dünüm ne günüm
**
Ben bahar aradım, yandı güller aldandım
Yağmura, rüzgâra sığındım saklandım
Ah, inkar yok, isyan yok, ah
Aşktan başka bir ferman yok
**
Canda tükendi sevda, zorba aşk zorba
Seni sevemem bu yürekle bi' daha asla
Ateşi yâr eden, şu canımı eriten
Her darbesi hüküm, ne dünüm ne günüm
**
Ben bahar aradım, yandı güller aldandım
Yağmura, rüzgâra sığındım saklandım
Ah, inkar yok, isyan yok, ah
Aşktan başka bir ferman yok
**
Ah, inkar yok, isyan yok, ah
Aşktan başka bir ferman yok
İnkar yok, isyan yok, ah
Aşktan başka bir ferman yok
-
Bülbülüm gel de dile
Söyle benimle bile
Sesini duyur ele
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
**
Çile, aah, ah çile bülbülüm Allah
Çile bülbülüm çile
Issız yuvanda tektin
Çekilmez çile çektin
**
Kim derdi gülecektin
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
Çile, aah, ah çile bülbülüm Allah
Çile bülbülüm çile
**
Müjde ey güzel kuşum
Bahara döndü kışım
Eriyor içim dışım
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
**
Çile, aah, ah çile bülbülüm Allah
Çile bülbülüm çile
Çile, aah, ah çile bülbülüm Allah
Çile bülbülüm çile
-
Yüzyıllardır söylenir aynı masallar
Ay ışığı yıldızlar yakamozlar
Ah göğü alırdım uzandığım an
Sana yenildi sevdam
**
Çok uzak değilim
Yanı başında duruyorum
Gözünü iyi aç
Buradayım ahh
**
Selvi boylum geçiyor bak
Bir gün elbet sevgilim olacak
Bana oyna şansını zorla
Çaldın kalbimi yorma
-
Aşk kimlerde şimdi nerelerde
Kaçıncı baharını yaşıyor ellerde
Kop gel yanıma varalım en sonuna (durma oralarda )
Bu gece günahlara kanalım yana, yana
**
Aşk kimlerde şimdi nerelerde
Kaçıncı baharını yaşıyor ellerde
Kop gel yanıma varalım en sonuna (durma oralarda )
Bu gece günahlara kanalım yana, yana
**
Bul beni sevda
Bul beni sevda
**
Aşk kimlerde şimdi nerelerde
Kaçıncı baharını yaşıyor ellerde
Kop gel yanıma durma oralarda
Bu gece günahlara kanalım yana, yana
**
Gel bul beni sevda
Gel yak yüreğimi acıma
Bul beni sevda
Gel yak yüreğimi acıma
-
Gün gece yarısı olunca
Aşk kapımı çalar
Ruhum ay gibi sulara vurunca
Kalp yüzünü arar
**
Boşver gitsin unut diyor bilenler
Bu sözü duymaz böyle sevenler
Bu çaresizlik nereye kadar
Her şeyden vazgeçtim dön artık yeter
**
Yansın geceler vursun sabaha
Dönsün rüzgâr durgun sulara
**
Yansın bu deniz her yer yakamoz
Dön gel bir sabah sensiz olmuyor
**
Yansın geceler vursun sabaha
Dönsün rüzgâr durgun sulara
**
Yansın bu deniz her yer yakamoz
Dön gel bir sabah sensiz olmuyor
**
Gün gece yarısı olunca
Aşk kapımı çalar
Ruhum ay gibi sulara vurunca
Kalp yüzünü arar
**
Boşver gitsin unut diyor bilenler
Bu sözü duymaz böyle sevenler
Bu çaresizlik nereye kadar
Her şeyden vazgeçtim dön artık yeter
**
Yansın geceler vursun sabaha
Dönsün rüzgâr durgun sulara
**
Yansın bu deniz her yer yakamoz
Dön gel bir sabah sensiz olmuyor
**
Yansın geceler vursun sabaha
Dönsün rüzgâr durgun sulara
**
Yansın bu deniz her yer yakamoz
Dön gel bu sabah sensiz olmuyor
**
Yansın geceler vursun sabaha
Dönsün rüzgâr durgun sulara
**
Yansın bu deniz her yer yakamoz
Dön gel bi'tanem sensiz olmuyor
-
Rakkase yedi tülünü açar
Bir anda yanar tutuşur çöller
Davetsiz misafir
Rüzgar oynar kıvrımlarında ahh
**
Coşar oynar kanında şaraptır yar
Onu arzular vurur konuşur ziller
Bir buhur tenini yakar
Saçından yıldızlar kayar aman
**
Oynaş güvercin adımlarla yaklaş
Durma oyna
Oynaş dudağın kor ellerin ateş ateş
Yüzün güneş
**
Gözlerin çöl gecesi
Her şarkı aşk hecesi
Coşar gönlüm raksın delisi
-
Yar dediğin sarılır
Ayda yılda darılır
Ah benimki pek bi hoş
**
Elde kuzu gibi yar
Bende körolası yar
Üç sözün ikisi boş
**
Ak derim o kara der
İnsanı deli eder
Vay bana vaylar bana
Elde neşe gülücük
Huyu huyuma suyu suyuma
Uymuyor ama aşığım ona
**
Sar beni al yanına
Dolan boynuma götür sonuna
-
Olur ha dünya güzeli bir sevgili buldunuz
Ve onunla dosta düşmana övünüp durdunuz
Bir krallık hegemonya şatolar kurdunuz
Zil takıp ta ulu orta oynatıp durdunuz
**
Sanmayın bir ömür boyu tılsımlar sürer
Sanmayın şansınız açık hep bu böyle gider
Sanmayın bu efsaneler hiç bir gün göze gelmez
Sanmayın imrenenlerin nazarı değmez
**
Aşık oldum yaman oldum ben ne oldum demeyin
Kanat açmış siz uçarken iş işten geçer
Aşık oldum yaman oldum ben ne oldum demeyin
Haz gönlünde siz yüzerken kuş uçup gider
**
Olur ha dünya güzeli ile sevgili oldunuz
Kıskanıp ta çatlayanlara gülüşüp geçtiniz
Gümüşlerle altınlarla bir de süs verdiniz
Üstelik te bu aşk adına heykeller diktiniz
-
İnsanoğlu bu başına neler geliyor
Şu dünyada ah bir anlatsam
Elimde çanta file
Yollar dönmüş kevgire
Ay pardon aman pardon
Bak yolu zor buldum
Trafikte işim çok zor
Yol hiç bitmiyor
**
Hava yağmurlu caddeler dolu
Bitiyor bir anlamda insanın sabrı
**
İki üç adım öne
Sonra haydi geriye
**
Ay pardon aman pardon
Daha çok çekecek var
Ay pardon aman pardon
Başıma da gelecek var
**
Bir çiçek arabası
Küt çarptım yuvarlandı
**
Ay pardon aman pardon
Baktım ilerliyorum
Nazik olsam işim çok zor
Gidemiyorum
-
Bilinmez bir gidiş sevgiye tutunup
Elveda hatıralar sizlere
Ağlama Ayşe kız, ağlarsan
Anlarım beni bekler güz
**
Bildik bir ezgili sızı var hâlâ
Ağrıyor her yağmur yağışında
Bayramlar gelmedi şen şakrak
Doğmadı yüzüme güneş
**
İçimden bir ses yükselir birden, güneş doğacak
Sabahın ilk ışıklarında yürürüm
Yasemenler kokar bu civarlarım
Hem hasret hem hüzün bir arada
**
Çok uzun yolum var daha
Sadece bekliyor, iyimser bu gönül
Zamansız eskidik, hüzün içti ömür
Nicedir gezginim bu cihanda
**
Doğmadın, umut ekti günüm
İçimden bir ses yükselir birden
Gel güneş, gel karış rengime
Doğ güneş, çöz beni bekleme
**
Bak gözüm yollarda aylar geçti
Görmedim, özledim, hasretim
Ah bugün de dün oldu bile
Bitmeyen bir umut var yine
**
Bilinmez bir gidiş sevgiye tutunup
Elveda hatıralar sizlere
Ağlama Ayşe kız, ağlarsan
Anlarım beni bekler güz
**
İçimden bir ses yükselir birden, güneş doğacak
Güneş doğacak
Güneş doğacak
Güneş doğacak
Güneş doğacak
-
Rakkase yedi tülünü açar
Bir anda yanar tutuşur çöller
Davetsiz misafir
Rüzgar oynar kıvrımlarında ahh
**
Coşar oynar kanında şaraptır yar
Onu arzular vurur konuşur ziller
Bir buhur tenini yakar
Saçından yıldızlar kayar aman
**
Oynaş güvercin adımlarla yaklaş
Durma oyna
Oynaş dudağın kor ellerin ateş ateş
Yüzün güneş
**
Gözlerin çöl gecesi
Her şarkı aşk hecesi
Coşar gönlüm raksın delisi