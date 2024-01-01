Burcu Güneş

Kurumuş yapraklar dudaklarım gibi Gidiyorum uzaklara Her düşen damla kalıyor ardımda Ağlıyorum son defa ** Dalgalar koyu mavi Senden izler silindi Zaman geçti Söyle, ne değişti sence? ** Sahip olma hiç ruhuma Kaybol benle, kaybol Kaybol benle İlk öpüş gibi ** Sahip olma hiç bana ama Kaybol benle, kaybol Kaybol benle İlk seviş gibi ** Kurumuş yapraklar dudaklarım gibi Gidiyorum uzaklara Haklı olmayı mutlu olmaya Tercih ettin son defa ** Dalgalar koyu mavi Senden izler silindi Zaman geçti Söyle, ne değişti sence? ** Sahip olma hiç ruhuma Kaybol benle, kaybol Kaybol benle İlk öpüş gibi ** Sahip olma hiç bana ama Kaybol benle, kaybol Kaybol benle İlk seviş gibi