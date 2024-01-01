Burcu Güneş

Kaybol Benle Şarkı Sözleri
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Kurumuş yapraklar dudaklarım gibi
Gidiyorum uzaklara
Her düşen damla kalıyor ardımda
Ağlıyorum son defa
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Dalgalar koyu mavi
Senden izler silindi
Zaman geçti
Söyle, ne değişti sence?
**
Sahip olma hiç ruhuma
Kaybol benle, kaybol
Kaybol benle
İlk öpüş gibi
**
Sahip olma hiç bana ama
Kaybol benle, kaybol
Kaybol benle
İlk seviş gibi
**
Kurumuş yapraklar dudaklarım gibi
Gidiyorum uzaklara
Haklı olmayı mutlu olmaya
Tercih ettin son defa
**
Dalgalar koyu mavi
Senden izler silindi
Zaman geçti
Söyle, ne değişti sence?
**
Sahip olma hiç ruhuma
Kaybol benle, kaybol
Kaybol benle
İlk öpüş gibi
**
Sahip olma hiç bana ama
Kaybol benle, kaybol
Kaybol benle
İlk seviş gibi