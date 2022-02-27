Burcu Güneş

Kıyasıya Şarkı Sözleri
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Yüzüne, Sözüne, Özüne Kavuşmam Gerek
Beklediğime Bu Gece Uyku Ne
Kelime Kan Çanağı Bu Gözlerime
Kıyasıya Özlüyorum Bizi Geri İstiyorum
***
Kanadım Kırık Ama, Yüreğim Yanık Ona
Sönmedi Billahi, Odama Odağıma
Tenime Dudağıma Dönmeli İllaki
***
Kanadım Kırık Ama, Yüreğim Yanık Ona
Sönmedi Billahi, Odama Odağıma
Tenime Dudağıma Dönmeli İllaki
***
Yüzüne, Sözüne, Özüne Kavuşmam Gerek
Beklediğime Bu Gece Uyku Ne
Kelime Kan Çanağı Bu Gözlerime
Kıyasıya Özlüyorum Bizi Geri İstiyorum
***
Kanadım Kırık Ama, Yüreğim Yanık Ona
Sönmedi Billahi, Odama Odağıma
Tenime Dudağıma Dönmeli İllaki