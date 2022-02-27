Burcu Güneş

Yüzüne, Sözüne, Özüne Kavuşmam Gerek Beklediğime Bu Gece Uyku Ne Kelime Kan Çanağı Bu Gözlerime Kıyasıya Özlüyorum Bizi Geri İstiyorum *** Kanadım Kırık Ama, Yüreğim Yanık Ona Sönmedi Billahi, Odama Odağıma Tenime Dudağıma Dönmeli İllaki *** Kanadım Kırık Ama, Yüreğim Yanık Ona Sönmedi Billahi, Odama Odağıma Tenime Dudağıma Dönmeli İllaki *** Yüzüne, Sözüne, Özüne Kavuşmam Gerek Beklediğime Bu Gece Uyku Ne Kelime Kan Çanağı Bu Gözlerime Kıyasıya Özlüyorum Bizi Geri İstiyorum *** Kanadım Kırık Ama, Yüreğim Yanık Ona Sönmedi Billahi, Odama Odağıma Tenime Dudağıma Dönmeli İllaki